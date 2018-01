Pensioni | Boeri | Dalla politica promesse insostenibili

Boeri : da politici promesse da marinaio su Pensioni : Roma, 25 gen. (askanews) promesse da marinaio sulle pensioni da parte del mondo politico. A puntare il dito contro i politici , in piena campagna elettorale, è il presidente dell'Inps, Tito Boeri , in ...

Riforma Pensioni 2017 : da Poletti e Boeri novità importanti - ma tanti dubbi : Le ultime novità sulla Riforma pensioni 2017 giungono direttamente dal Ministro del Lavoro Poletti e dal Presidente dell'Inps Tito Boeri . Il primo rassicura i lavoratori sull'ampliamento dell'Ape Sociale e della Quota 41 (il Governo presenterà un emendamento per estendere tale misura), mentre Boeri rassicura quanti sono ancora in attesa di ricevere il primo assegno pensioni stico, la prima rata entro il 22/12. Le novità al 13 dicembre ...

Riforma Pensioni - Boeri concorde con l'Ocse : l'età deve avanzare Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni e sull'aumento dell'eta' pensionabile [ Video ]collegato all'aspettativa di vita al 6 dicembre 2017 giungono dalle ultime dichiarazioni del Presidente dell'#Inps. Tito Boeri in una recente intervista al Gr1 ha dato prima una buona nuova ai precoci ed agli 'apisti' in attesa dell'assegno pensioni stico e poi ha parlato della correttezza dei dati Ocse che promuovono l'aumento dell'eta' dell'effettivo ...

Pensioni - Boeri assicura : "A dicembre buona parte arretrati APE sociale" : Il Presidente dell' INPS Tito Boeri r assicura sui pagamenti degli arretrati per coloro che hanno richiesto l' Anticipo Pensioni stico ( APE ) sociale. "Stiamo facendo di tutto per riuscire a pagare gli ...

Pensioni - Boeri a Gr1 : " Entro l'anno pagheremo gli arretrati Ape social" : "Nel caso di persone che hanno diritto all'accesso all'Ape sociale con decorrenza da maggio si tratterebbe di un arretrato di otto mesi. Chi ha decorrenze più recenti si troverà un arretrato per un numero minore di mesi"

Riforma Pensioni / Boeri parla della commissione per separare previdenza e assistenza (ultime notizie) : Riforma pensioni , ultimissime. Boeri parla della commissione per separare previdenza e assistenza .

Boeri : "Si parla solo di Pensioni ma ci sono anche altri temi forti" : "E' paradossale che in Italia si discuta quasi esclusivamente di pensioni, ignorando altri aspetti di protezione sociale come la non autosufficienza, che è un tema generazionale molto forte". A dirlo ...