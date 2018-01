Pendolari | le 10 linee peggiori d’Italia Roma-Lido ultima

Tra bus rotti - viaggi in piedi - poche corse e linee flop : nasce il comitato dei Pendolari : ... Gtm e Sangritana per costituire la Tua (trasporti unici abruzzesi), l'azienda unica di trasporto pubblico regionale, la società Autoservizi Cerella di Vasto è stata tenuta fuori per scelta politica. ...

Legambiente : qui le peggiori dieci linee Pendolari : Ritardi, corse soppresse, mezzi obsoleti, mancanza di personale sono alcuni dei problemi di cui possono soffrire i pendolari italiani soprattutto chi percorre la Roma-Lido (1 posto), la ...

Viaggi da incubo per i Pendolari. Le 10 linee ferroviarie peggiori d’Italia : La Roma-Lido, la Circumvesuviana, la Reggio Calabria-Taranto, la Verona-Rovigo, la Brescia-Casalmaggiore-Parma, l’Agrigento-Palermo, la Settimo Torinese-Pont Canavese, la Campobasso-Roma, la Genova-Savona-Ventimiglia, la Bari-Corato-Barletta. Sono, nell’ordine, le dieci linee ferroviarie peggiori d’Italia, quelle che rendono, ogni giorno, la vita difficile a circa tre milioni di persone che le utilizzano per spostarsi per lavoro o ...

Sono queste le 10 peggiori linee ferroviarie d'Italia per i Pendolari? Un rapporto : Per Legambiente Sono le dieci linee ferroviarie peggiori d'Italia nel 2017 per i pendolari, tre milioni di italiani che ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare, a scuola o all'università. ...