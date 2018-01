Pellegri alla Juve | ci siamo! Bruciati City e Psg

VIDEO / Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol. Pellegrini : ripartiamo dalla prestazione (Serie A) : VIDEO Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita. Finisce 1-1 a Marassi: segna Quagliarella su rigore, pareggia Dzeko. Un gol per recupero dei due tempi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Pellegri alla JUVENTUS? / Calciomercato news - la chiave per l'attaccante può essere Sturaro : Pietro PELLEGRI piace molto ALLA Juventus e in questa sessione di Calciomercato i bianconeri potrebbero affondare il colpo per il giovane attaccante del Genoa, per poi lasciarlo in prestito(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Colpo alla Banda della MaglianaArrestato il boss Pellegrinetti Era latitante da 15 anni. Video : La Polizia di Stato di Roma ha catturato in Spagna il superlatitante Fausto Pellegrinetti, boss della Banda della Magliana. Era ricercato da più di 15 anni per associazione per delinquere, narcotraffico Segui su affaritaliani.it

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Pellegrini dice no alla Premier League (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: Maxime Gonalons potrebbe lasciare la capitale già a gennaio, ma l'agente ha smentito l'ipotesi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:34:00 GMT)

LIVE Tour de Ski 2018 - Sprint Lenzerheide in DIRETTA : Federico Pellegrino contro tutti - è caccia alla vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prima tappa del Tour de Ski 2018. Fari puntati su Federico Pellegrino che, nella specialità dell’oro iridato di Lathi 2017, vuol centrare il bersaglio grosso approfittando anche dell’assenza del despota di quest’inizio di stagione, vale a dire il norvegese Johannes Hosflot Klaebo. L’azzurro, secondo in stagione a Davos e ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Gaia Vuerich si aggiunge al plotone dell’Italia. Pellegrino in gara fino alla quarta tappa : Gaia Vuerich parteciperà al Tour de Ski 2018, il tradizionale appuntamento di sci di fondo che si disputerà dal 29 dicembre al 7 gennaio. L’azzurra si è aggiunta al plotone azzurro dopo la bella vittoria ottenuta ai Campionati Italiani di sprint e sarà dunque al via della sprint in programma sabato 30 dicembre a Lenzerheide (Svizzera). L’Italia sarà presente all’evento con 11 atleti visto che nei giorni scorsi erano già stati ...

Calciomercato - lo scippo della Juventus alla Roma : Pellegrini a gennaio - basta la clausola : Il 21enne Lorenzo Pellegrini , giovane centrocampista della Roma, è nel mirino della Juventus. Dopo i due anni alla grande a Sassuolo, la stellina dell'Under 21 potrebbe finire a Torino già a gennaio: ...

Federica Pellegrini : Finita con Magnini - anche per questo non penso alla maternità : anche quest'anno è stato ricco di successi per Federica Pellegrini, ma la sua vita privata a subito una forte "perdita".Se, infatti, dal punto di vista lavorativo la Pellegrini ha vinto il suo sesto Mondiale, dal punto di vista sentimentale la sua storia con Filippo Magnini è giunta al capolinea. "Sì, la storia tra noi è chiusa - spiega Federica a La Stampa -. L'ha dichiarato anche Pippo". E quando ...

Federica Pellegrini - Campione dell'Anno 2017 : "Ai Mondiali sono stata perfetta e adesso voglio solo divertirmi fino alla mia quinta ... : A 29 anni la nuotatrice azzurra ha deciso di trasformarsi in sprinter e puntare a Tokyo 2020. 'Sfidare le più giovani? È persino divertente sentirsi quasi la loro zia' Federica Pellegrini, che anno è ...

Tour de Ski 2018 - tutti i convocati e l’elenco dei partecipanti. Out Johannes Klaebo e Charlotte Kalla - Russia al completo - Pellegrino punta di diamante per l’Italia : Si avvicina ad ampi passi venerdì 29 dicembre, giorno che darà il via al Tour de Ski 2018 di sci di fondo (clicca qui per il programma completo). Sette tappe racchiuse in nove giorni, spalmate tra Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio i convocati delle maggiori federazioni, con diverse assenze importanti (su tutte i due leader delle classifiche, Johannes Klaebo tra gli uomini, e Charlotte Kalla tra ...

Federica Pellegrini - dalla pelle al cuore : 'addio al nuoto? Non potevo chiudere la mia carriera con una sconfitta' : Molti sportivi si perdono quando conoscono il mondo fatato dei media. Anch'io ho vissuto un momento difficile ma sono tornata sui miei passi. Adesso le difficoltà che sono molto più grandi e devo ...

Dalla Pellegrini a Zanardi - il Circolo Aniene premia i migliori dello sport : "Stelle a Natale" è stato lo slogan di questa festa, la festa di un Circolo che guarda al futuro nello sport puntando sui giovani, ragazze e ragazzi che praticano lo sport nello sue sezioni sportive. ...

Genoa - a tutto Ballardini : l’annuncio su Giuseppe Rossi e Pellegri : Il Genoa si prepara per affrontare la Fiorentina, importanti indicazioni di Ballardini in conferenza stampa: “i dati della partita contro l’Atalanta dicono che è stata la nostra più bella prestazione. Però preferiamo essere più aggressivi e compatti come avvenuto invece in altre occasioni. Il fatto di avere occasioni da gol fa piacere. Purtroppo capita anche di sbagliare. Rigoni ha qualche linea di febbre e oggi non si allena. Gli ...