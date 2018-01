: RT @valy_s: #Sala si smarca da #Renzi : “fatico ad andarci d’accordo, non pare vincente, doveva saltare un giro.” Piddini ed ingrati. Che b… - pierluigilupi : RT @valy_s: #Sala si smarca da #Renzi : “fatico ad andarci d’accordo, non pare vincente, doveva saltare un giro.” Piddini ed ingrati. Che b… - GIANNNPAN : RT @petergomezblog: Sala: “Fatico ad andare d’accordo con Renzi. Dopo referendum io gli consigliai di saltare un giro, ma non mi ascoltò”… - AZecchetella : RT @laltrodiego: #sala: "fatico ad andare d'accordo con #renzi". Ormai è sodato che non lo sopporta più nessuno anche nel #PD a parte i ser… - silviabest77 : Pd, Sala: “Renzi? Faccio fatica ad andare d’accordo con lui, ma mi dispiace che sembri il colpevole di tutto” - LupoExpress : RT @FrancoCappellet: #Sala: "Fatico ad andare d'accordo con #Renzi". Fatico??? -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2018) “Renzi? Ho fattoadd’accordo con lui. Gli chiederei di essere diverso e più coinvolgente, ma ho deciso di non essere tra quelli che si siedono sulla riva del fiume ad aspettarne il cadavere. E quindi mi batto”. Sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe, ospite di Otto e Mezzo, su La7. Il primo cittadino continua: “Renzi le qualità le ha indubbiamente, però, a differenza sua, credo di avere una qualità tra tanti difetti: la visione secondo cui la leadership oggi non è più di pochi, ma serve saper lavorare in squadra. A me, perché Renzi oggi non riesce più a raccogliere meriti e meriti, a mio giudizio, certamente ne ha”. E aggiunge: “Io gli avevo consigliato a gennaio dell’anno scorso, dopo il referendum del 4 dicembre, di saltare un giro. Poi magari qualcuno deve averlo convinto del contrario. ...