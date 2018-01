Pd | difficile partita sui candidati

Gasperini : “Non dobbiamo pensare ai precedenti. Dovremo rendere difficile la partita al Napoli” : Vigilia di campionato in casa Napoli. Il cammino della capolista riprenderà da Bergamo e dalla sfida con la bestia nera Atalanta. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha presentato il match dell’Atleti Azzurri d’Italia: “Domani le gare passate non significheranno nulla. Dovremo giocare con determinazione perché per noi il campionato è fondamentale. […] L'articolo Gasperini: ...

Gasperini : “Non dobbiamo pensare ai precedenti. Dovremo rendere difficile la partita al Napoli” : Vigilia di campionato in casa Napoli. Il cammino della capolista riprenderà da Bergamo e dalla sfida con la bestia nera Atalanta. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha presentato il match dell’Atleti Azzurri d’Italia: “Domani le gare passate non significheranno nulla. Dovremo giocare con determinazione perché per noi il campionato è fondamentale. […] L'articolo Gasperini: ...

Presidenza Figc : la partita (difficile) si gioca a Milano : Oggi a Firenze il vertice fra tutte le componenti, tranne la Serie A. Domani riunione decisiva a Milano. I nomi e le proposte

A Cagliari vinta una partita difficile - ma serve equilibrio e ritrovare Dybala : La Juventus batte in trasferta il Cagliari per 1-0 con gol di Bernardeschi tra infortuni e difficoltà. Il commento dello storico e tifoso bianconero Giovanni De Luna per la consueta rubrica Signora si ...

Coppa Italia - Inzaghi : 'Sarà una partita difficile - la Fiorentina è un'ottima squadra' : ROMA - 'Sarà una partita difficile per noi, perché la Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene, quindi dovremo disputare una partita tosta, importante, nel tentativo di centrare la ...

Psg - Pastore : "La mia ultima partita a Parigi? Partire è scelta sempre difficile" : Psg: Cavani, il gol di tacco è divino futuro - Così Javier Pastore, parlando a Premium sport , dopo la vittoria del PSG ieri sera in casa, contro il Caen (3-1), in Ligue 1. "È sempre una scelta ...

Inzaghi furibondo : “Partita decisa dall’arbitro - intervallo più difficile della mia carriera” : Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ al termine della sfida con il Torino. Parole dure nei confronti dell’arbitro: “Le immagini parlano chiaro. Posso analizzare il primo tempo, perché poi la partita è stata decisa dall’arbitro. Nel primo tempo abbiamo avuto buone occasioni, ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, era una partita che avremmo potuto sbloccare. ...

Agente Koulibaly : “C’è stanchezza - a Rotterdam partita più difficile della stagione” : Bruno Satin, Agente di Kalidou Koulibaly, quest’oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Crc’. Il procuratore ha analizzato i motivi della sconfitta in Champions contro il Feyenoord e si è poi soffermato sull’imminente sfida di campionato che vedrà il Napoli scontrarsi con la Fiorentina. Napoli, parla l’Agente di Koulibaly Satin ha parlato del calo […] L'articolo Agente Koulibaly: “C’è stanchezza, a ...

Agente Koulibaly : “C’è stanchezza - a Rotterdam partita più difficile della stagione” : Bruno Satin, Agente di Kalidou Koulibaly, quest’oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Crc’. Il procuratore ha analizzato i motivi della sconfitta in Champions contro il Feyenoord e si è poi soffermato sull’imminente sfida di campionato che vedrà il Napoli scontrarsi con la Fiorentina. Napoli, parla l’Agente di Koulibaly Satin ha parlato del calo […] L'articolo Agente Koulibaly: “C’è stanchezza, a ...

Allegri : “Ci aspetta una partita molto più difficile e importante che a Napoli” : Max Allegri sottolinea l’importanza della sfida europea. “Ci aspetta una partita molto più difficile e importante che a Napoli. E’ il primo obiettivo della stagione, o vinciamo o rischiamo di essere a casa. Non possiamo aspettare la partita del Barcellona.…Continua a leggere →

Gol Bonaventura - il Milan sblocca una partita difficile contro il Benevento [VIDEO] : Gol Bonaventura, il Milan sblocca una partita difficile contro il Benevento [VIDEO] – Si sta giocando il lunch match valido per la giornata del campionato di Serie A, in campo Benevento e Milan con i padroni di casa alla ricerca del primo risultato utile. partita più difficile del previsto per i rossoneri, alla fine del primo tempo però il Milan sblocca il risultato grazie a Bonaventura che insacca di testa. Gol Bonaventura L'articolo Gol ...