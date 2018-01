Parisi sarà il candidato del centrodestra nel Lazio Ritirate le liste del suo movimento

Silvio Berlusconi risolve la situazione in Lazio : il candidato sarà Stefano Parisi : A togliere le castagne dal fuoco ci pensa ancora una volta Silvio Berlusconi . Siamo in Lazio , dove il centrodestra continua a scannarsi sul nome del candidato . Oltre a Sergio Pirozzi che non molla ...

Parisi : depositato simbolo - Energie per Italia non sarà in coalizione : "Abbiamo depositato il simbolo al ministero dell'Interno. Energie Per l'Italia correrà fuori dalla coalizione di centrodestra alle prossime elezioni politiche". Lo ha reso noto Stefano Parisi, ...