Parco Nazionale della Sila candidato patrimonio dell' Unesco | ' un ecosistema unico'

Ambiente : il Parco Nazionale della Sila candidato a patrimonio Unesco : Gli “Ecosistemi forestali della Sila ” sono stati candidati a rappresentare l’Italia nella lista del patrimonio mondiale dell’ Unesco per il 2019: lo ha deciso il consiglio direttivo della Commissione Nazionale Italiana dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. A sostenere l’iniziativa è soprattutto il Parco Nazionale della Sila , istituito il 14 novembre 2002 ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : 22 nuovi interventi economici e sociali programmati e finanziati dall’Ente : Ci sono tre fattorie didattiche e quattro nuovi percorsi naturalistici; Musei civici e Mercati dei Contadini per la commercializzazione di prodotti enogastronomici a “km0”; e ancora il restauro di Castelli e Aree archeologiche, la realizzazione di Rifugi e Aree Camper e Campeggi, nonché di piccoli impianti per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Cambia volto l’Aspromonte e lo fa attraverso 22 nuovi interventi economici e sociali ...

Parco Nazionale Gran Paradiso : concorso “Fotografare il Parco” - ecco i vincitori della 12ª edizione : La giuria del concorso inter Nazionale “Fotografare il Parco ”, organizzato dai Parchi Nazionali dello Stelvio, Gran Paradiso , Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise in collaborazione con Swarovski Optik Italia, ha decretato, tra le circa 3.000 immagini presentate da ben 373 autori, le fotografie vincitrici della dodicesima edizione . I lavori della giuria, resi impegnativi anche in questa edizione dal livello qualitativo delle opere presentate, hanno ...

Ciaspolate nel Parco Nazionale più antico d'Italia : invito nel Gran Paradiso per percorsi di sport - gusto e natura : Ciaspolate sotto le stelle, weekend didattici, trekking natura listici con fotografo. E poi merende, visite, degustazioni, per conoscere tutti gli aspetti della natura e della cultura dell'area protetta più antica d'Italia : il parco nazionale del Gran Paradiso , che ha da poco compiuto 95 anni e ha festeggiato anche i 70 anni della Fondazione del corpo di sorveglianza dei guarda parco . Quasi un secolo durante il quale l'impegno e le energie ...

Istituito il Parco Nazionale del Matese e di Portofino : “Ogni investimento fatto su parchi e aree marine protette è un regalo alle nuove generazioni” : “La Legislatura si è conclusa con un nulla di fatto in materia di riforma della legge quadro sulle aree naturali protette . Dopo tanti dibattiti e tensioni, tra le diverse aspettative di modifica della L. 394/91, la conclusione della legislatura non ha consentito l’approvazione della legge di modifica della legge che disciplina parchi e riserve naturali, e le aree marine protette del nostro Paese”: lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, ...

"L'orso guarda i turisti come cibo in scatola" : il Parco Nazionale "Artico russo" - : Inoltre tra i nostri turisti ci sono uomini di scienza che da tempo desideravano venire nell'Artico. La crociera offre loro questa opportunità. Durante il viaggio, condividiamo i nostri pensieri con ...

Parco Nazionale Gran Paradiso : Assaggi di (Gran) Paradiso per conoscere il territorio attraverso i suoi sapori e l’ospitalità dei suoi abitanti : Far conoscere un territorio attraverso i suoi sapori e l’ospitalità calorosa dei suoi abitanti: ecco uno dei tanti scopi del Marchio di qualità Gran Paradiso, al quale hanno aderito 86 operatori locali, fra cui artigiani, ristoratori, produttori agricoli e albergatori, che hanno così sancito in maniera ufficiale il proprio impegno nell’intraprendere un percorso di qualità e sostenibilità, per garantire ai consumatori la provenienza dal ...