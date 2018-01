: Pannelli Termoriflettenti: caratteristiche e vantaggi - naturaeambiente : Pannelli Termoriflettenti: caratteristiche e vantaggi -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di giovedì 25 gennaio 2018), installarli nella propria abitazione è un ottimo intervento, se si desidera aumentare la resa dei caloriferi già presenti, risparmiando sulla spesa “invernale”. Non si tratta di grandi lavori e nemmeno di grandi costi, e il risultato è davvero win win, lato comfort domestico e lato conto in banca che non viene svuotato per poter passare un inverno al caldo. (altro…)Idee Green.