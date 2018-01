Pallanuoto femminile | Australia-Italia 10-12 Bene il Setterosa nella prima delle tre

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : programma - orari e TV. Setterosa impegnato in Grecia : Tutto pronto per la novità di questa stagione in campo internazionale: l’Europa Cup di Pallanuoto che, a livello femminile, scatterà ad inizio febbraio. Impegnata ovviamente anche la nazionale italiana: il Setterosa si ritroverà nel Girone B, in Grecia. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione. Girone B 1^ giornata – giovedì 1 febbraio 19.00 Italia-Ungheria 20.30 Grecia-Germania 2^ giornata – venerdì 2 ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania e Padova ai quarti di finale! Eliminato il Messina : L’Italia ha due squadre tra le prime otto in Europa nella Pallanuoto femminile: Catania e Padova si sono qualificate quest’oggi per i quarti di finale di Eurolega, mentre il Messina già ieri era aritmeticamente Eliminato. Le etnee hanno battuto per 17-9 le russe dell’Ugra Khanty-Mansiysk, mentre le patavine hanno superato 9-5 le russe della Dynamo Uralochka. Altro pesante ko per le peloritane, sconfitte per 3-17 dalle elleniche ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania ad un passo dai quarti di finale - fuori Messina. Per Padova uno spareggio : Va in archivio anche la seconda giornata della seconda fase di Eurolega di Pallanuoto femminile: Catania vince 8-3 contro le iberiche del Matarò e vede ormai i quarti di finale, Padova sommerge 19-2 Messina ed elimina le siciliane. Le patavine si giocheranno tutto nello scontro diretto contro le russe della Dinamo Uralochka. Le etnee chiudono i conti contro le iberiche in appena due tempi: dopo i primi otto minuti le siciliane sono già avanti ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 : nel recupero della settima giornata Florentia-Cosenza 5-6 : Importantissima vittoria esterna del Cosenza nel recupero della settima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: le calabresi hanno espugnato la vasca della Florentia per 5-6 ed hanno scavalcato proprio le toscane in classifica. Decisivo lo strappo maturato tra secondo e terzo periodo. Florentia in vantaggio con Sorbi nel primo possesso dell’incontro, poi non si segna per quasi 10′, fino a che, nel secondo periodo, Citino ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania inizia bene - ko per Padova e Messina : Disputata la prima giornata della seconda fase dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: parte col piede giusto Catania, che soffre per metà gara, poi schianta le transalpine del Lille per 15-4. Male Padova, che perde 7-10 contro le greche dell’Olympiacos, peggio fa il Messina, travolto dalle russe della Dinamo Uralochka con il punteggio di 5-21. Le etnee partono male e vanno sotto alla fine del primo quarto per 1-2, poi Arianna ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania - Messina e Padova cercano i quarti di finale : Parte la seconda fase dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: sono tre le italiane ancora in corsa per un posto nei quarti di finale. Catania, che avrà il vantaggio del fattore campo, ospiterà nella città etnea il Girone F, che comprende anche le spagnole del CN Matarò, le russe del Khanty-Mansiysk e le transalpine del Lille. Giocheranno in trasferta invece Padova e Messina, inserite entrambe nel Girone E, che si disputerà ad Atene, in casa ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della nona giornata. Sugli scudi Roberta Bianconi ed Arianna Garibotti : L’ultima giornata d’andata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile consegna il terzo posto solitario al Rapallo, mentre Catania continua da imbattuta asfaltando Messina. Padova tiene il passo, mentre è pari tra Bogliasco e Cosenza. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori azzurre scese in acqua sabato scorso. Roberta Bianconi (Catania) Cinque marcature, a segno in ogni frazione, lei c’è sempre. Che sia in ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della nona giornata. Orizzonte Catania a valanga : Un derby siciliano nel quale non c’è proprio stata storia: l’Orizzonte Catania a valanga a Messina nella nona giornata del campionato femminile di Pallanuoto. Non sbaglia il Plebiscito Padova, che battendo 10-5 in trasferta la Florentia resta la prima delle inseguitrici in questa regular season. Lottatissimi gli altri due incontri di giornata: pareggio per 5-5 tra Bogliasco e Cosenza, successo di misura per il Rapallo in casa con ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : c’è il derby di Sicilia. Rapallo-Milano vale il terzo posto : Ultima giornata del girone d’andata per la Serie A1 di Pallanuoto femminile: domani Catania, già Campione d’inverno, gioca a Messina in una partita sulla carta dall’esito già scritto, anche se l’exploit di Cosenza in Coppa Italia insegna che è la vasca a dare il verdetto finale, e, considerando che si tratta di un derby, questa regola assume ancor più peso. Padova, che si è riscattata travolgendo nel recupero proprio le ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa prepara l’Europa Cup in Australia. Le azzurre convocate : Il Setterosa volerà a Perth dal 21 al 31 gennaio per preparare al meglio la prima fase dell’Europa Cup, in programma dal 1° al 4 febbraio a Volos, in Grecia. Le azzurre svolgeranno un collegiale con l’Australia. Il CT Fabio Conti ha convocato per l’occasione 16 atlete. Di seguito l’elenco completo delle azzurre convocate Elisa Queirolo, Sara Dario (Plebiscito Padova), Giulia Enrica Emmolo (Olympiacos), Agnese ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : nel recupero dell’ottava giornata Padova-Messina 17-5 : Padova si riscatta e riprende la rincorsa a Catania: nel recupero dell’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile la compagine patavina reagisce alla fragorosa eliminazione in Coppa Italia e si issa al secondo posto solitario in campionato, liberandosi della compagnia di Rapallo, Roma e Milano, dopo aver battuto Messina per 17-5. Le ospiti si presentano con sole 10 giocatrici a referto, e questo, oltre al gap tecnico tra le due ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda fase di Coppa Italia. Gorlero guida Cosenza alla Final Four : La seconfa fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile ha visto l’eliminazione di Padova assieme a Rapallo. La Final Four del 10 ed 11 febbraio (sede da stabilire) vedrà così sfidarsi Catania, Roma, Bogliasco e Cosenza. Andiamo a scoprire quali sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei tre giorni di gare. Giulia Gorlero (Cosenza): Con le sue parate ha portato le compagne di squadra ad un clamoroso successo in casa delle ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : clamorosa eliminazione per il Plebiscito Padova : Terza ed ultima giornata per la seconda fase della Coppa Italia femminile di Pallanuoto. Sono, come previsto, quattro le squadre che passano il turno e volano alle finali: a Padova avanzano Cosenza e Bogliasco, ad Ostia Orizzonte Catania e SIS Roma. C’è del clamoroso per l’eliminazione casalinga delle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere i risultati della giornata odierna e le classifiche ...

Pallanuoto - Coppa Italia femminile 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata : seconda giornata per la seconda fase della settima edizione della Coppa Italia femminile. Due i match giocati nei due gironi tra Ostia e Padova: andiamo a vedere i risultati e le classifiche aggiornate. Girone D Bogliasco Bene-Cosenza Pallanuoto 4-4 Bogliasco Bene: Malara, Viacava, Zimmerman, Dufour 2, Trucco, Millo, Maggi, Rogondino, Boero, Rambaldi 1, Cocchiere 1, Casey, Imperatrice. All. Sinatra Cosenza Pallanuoto: Nigro, Citino, Gallo, De ...