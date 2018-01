: RT @fattoquotidiano: La notte della sua ennesima rielezione litigò con Enrico Mentana e rifiutò di farsi intervistare. Il motivo… https://t… - dondagos : RT @fattoquotidiano: La notte della sua ennesima rielezione litigò con Enrico Mentana e rifiutò di farsi intervistare. Il motivo… https://t… - RealTimeNews__ : RT @fattoquotidiano: La notte della sua ennesima rielezione litigò con Enrico Mentana e rifiutò di farsi intervistare. Il motivo… https://t… - ecortomaltese : RT @Cascavel47: Palermo, Leoluca Orlando aderisce al Pd. Sei mesi fa litigò con Mentana perché lo aveva definito dem - PossidonioGiord : RT @fattoquotidiano: La notte della sua ennesima rielezione litigò con Enrico Mentana e rifiutò di farsi intervistare. Il motivo… https://t… - MariaAversano1 : RT @Cascavel47: Palermo, Leoluca Orlando aderisce al Pd. Sei mesi fa litigò con Mentana perché lo aveva definito dem -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2018) La notte della sua ennesima rielezionecon Enricoe rifiutò di farsi intervistare. Il motivo? “Abbiamo detto che è del Pd. E questo lo ha molto infastidito”,detto il giornalista, spiegando il motivo per cuinon era comparso ai microfoni del tg di La7. Cosa fa il sindaco diseidopo quel litigio? Ma ovviamenteal Pd. Lo ha annunciato lo stessoin conferenza stampa a Palazzo delle Aquile a. “Ho voluto questa conferenza stampa per comunicarvi la mia decisione di aderire formalmente al Pd. Una scelta personale che avrà un suo sviluppo e una sua evoluzione”, ha detto il primo cittadino rieletto per la quinta volta nel 2017. Cresciuto nella Democrazia Cristiana, fondatore del movimento La Rete nei primi anni Novanta,confluì nella Margherita, dalla quale venne espulso da Francesco Rutelli nel ...