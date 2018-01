Pagelle Sampdoria-Roma 1-1 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2017-2018

Sampdoria-Roma 1-1 Pagelle - voti e highlights recupero 3^ giornata : Dzeko salva i giallorossi nel recupero (VIDEO) : Sampdoria-Roma 1-1 pagelle, voti e highlights recupero 3^ giornata: Dzeko salva i giallorossi nel recupero (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Roma – Un colpo di testa dell’uomo che nemmeno doveva giocare, Edin Dzeko, salva i giallorossi da una nuova sconfitta nel recupero della 3° giornata della Serie A 2017-2018. Vediamo cosa è ...

Sampdoria - le Pagelle di CM : è un Quaglia-show - Ramirez classe e voglia : Ha voglia di spaccare il mondo, e si vede). All. Giampaolo 7 : finalmente è tornata la Sampdoria di Marco Giampaolo. La trasformazione della Samp post sosta ha del miracoloso. Quella di oggi è una ...

Pagelle Sampdoria-Fiorentina 3-1 - Quagliarella non sbaglia mai : Pagelle Sampdoria-Fiorentina – Si è conclusa la 21^ giornata del campionato di Serie A, spettacolo e gol nella gara tra Sampdoria e Fiorentina, mattatore Fabio Quagliarella, sempre più decisiva in chiave realizzativa. Nel secondo tempo di nuovo in campo Duvan Zapata dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per qualche partita. Match troppo brutto per essere vero per i viola, la squadra di Stefano Pioli mai in partita, fuori casa ...

Benevento-Sampdoria 3-2 Pagelle - voti e highlights 20^ giornata : doppietta di Coda e ancora una vittoria per i campani (VIDEO) : Benevento-Sampdoria – ancora una vittoria in Serie A per le Streghe e ancora decisivo Coda che con una doppietta abbatte la Sampdoria di Giampaolo. Del giovanissimo Brignola il terzo gol. La ...

Pagelle Benevento-Sampdoria 3-2 : Coda eroe del Vigorito : Pagelle Benevento-Sampdoria – Massimo Coda in una settimana si è trasformato da oggetto misterioso a eroe. Lo scorso sabato il goal della prima storica vittoria in Serie A contro il Chievo e oggi una doppietta stupenda per ribaltare il risultato con la Sampdoria e per regalare ai tifosi del Benevento un sogno che può prendere forma: ovvero quello della salvezza. Da segnalare anche la prima rete in Serie A del classe ’99 ...

Pagelle Sampdoria-Spal 2-0 : Quagliarella infallibile : Pagelle Sampdoria-Spal – La Sampdoria spazza la crisi vincendo la sfida casalinga con la Spal grazie ad un rigore nel recupero di Fabio Quagliarella che nel finale trova anche il raddoppio. I blucerchiati salgono così a quota 30 punti in classifica rimanendo al sesto posto. Spal beffata, la squadra di Semplici ha giocato comunque un’ottima gara. Pagelle Sampdoria-Spal SAMPDORIA (4-2-3-1): Viviano 7; Sala 6,5, Silvestre 6,5, Ferrari ...

Sampdoria-Spal 2-0 Pagelle - voti e highlights 19^ giornata : doppio Quagliarella all'ultimo respiro (VIDEO) : Sampdoria-Spal 2-0 pagelle, voti E highlights 19^ giornata – La Sampdoria torna a sorridere dopo due ko consecutivi: ci pensa Quagliarella nei minuti di recupero a realizzare una doppietta e regalare tre ...

Pagelle Napoli-Sampdoria 3-2 : Hamsik supera Maradona : Pagelle Napoli-Sampdoria – Due volte in svantaggio, il Napoli è riuscito a rimontare e a vincere la sfida contro la Sampdoria. Tre punti preziosi per i partenopei, vista la contemporanea sconfitta dell’Inter con il Sassuolo. Giornata indimenticabil per Hamsik che ha realizzato il goal del 3-2, il numero 116 con la maglia del club partenopeo, superato Diego Armando Maradona nella classifica all-time dei marcatori della società ...

Napoli-Sampdoria 3-2 Pagelle - voti e highlights 18^ giornata : vittoria anima e cuore (VIDEO) : Napoli-Sampdoria 3-2 pagelle, voti E highlights 18^ giornata – Nel sabato di Natale, il Napoli conquista una vittoria fondamentale in ottica scudetto, soprattutto in virtù del ko dell'Inter sul campo del Sassuolo. Primo ...

Pagelle Sampdoria-Sassuolo 0-1 : Viviano si riscatta ma non basta - Ramirez impalpabile : Pagelle Sampdoria-Sassuolo – Clamoroso tonfo della Sampdoria che non sfrutta il fattore ‘Marassi’ perdendo la sfida con il Sassuolo. Si allunga quindi a quattro la striscia di partite senza vittoria per i blucerchiati. Vittoria preziosissima per il Sassuolo in chiave salvezza, a decidere il match ci ha pensato Alessandro Matri al 90′ che ha riscattato il calcio di rigore fallito da Politano all’82’. Pagelle ...