Padre suicida dopo le accuse di violenza della figlia | il fratello | “Spesso litigavano”

"Aveva litigato con le figlie. Ma non c'era altro". Parla il fratello del Padre suicida - accusato di abusi : "Mio fratello era a pezzi. Mi aveva detto di aver litigato con le figlie. Tornavano tardi, alle 3 di notte. Ma non c'era altro: quelle bambine le abbiamo cresciute qui. Forse c'era qualche bisticcio con la moglie. Ma erano appena stati insieme al Sud a raccogliere le olive". Il tema "non riusciva a spiegarselo. Viveva con quel braccialetto che squillava sempre. Era rotto. Un incubo. Poi ha letto la notizia su Fb. All'inizio non gli ha dato peso. ...

L'avvocato del Padre suicida di Frosinone - accusato dalla figlia di abusi - parla : "Voleva dimostrare la sua innocenza" : "L'avevo sentito l'ultima volta pochi giorni fa, avevamo parlato della eventuale nomina di un consulente di parte in vista dell'imminente incidente probatorio. C'era tutta la volontà di collaborare con la magistratura e di dimostrare la sua innocenza". Lo ha detto L'avvocato Domenico Di Tano, che assisteva il poliziotto della penitenziaria suicidatosi ieri mattina a Roccasecca (Frosinone) dopo le accuse di presunti abusi sessuali nei ...

Cassino - 14enne in un tema accusa di molestie Padre poi suicida. Il preside : “Quella traccia non era casuale” : “Non era un compito casuale“. Quella traccia, “Scrivi una lettera a tua madre confessandole ciò che non hai il coraggio di dirle”, che ha dato la forza alla 14enne di Cassino per raccontare le violenze sessuali subite dal padre, era stata assegnata dall’insegnante di italiano che aveva intercettato nella classe “una situazione di disagio“. A parlare è il preside della scuola, intervistato dal Corriere della Sera, ...

Ammy Dolly Everett - 14enne suicida in Australia per bullismo. Il Padre : “I responsabili vengano al funerale” : Ammy “Dolly” Everett si è tolta la vita a 14 anni dopo essere stata vittima di bullismo in rete. La ragazzina Australiana era diventata famosa in tutto il Paese per aver prestato il volto alcuni anni fa a una campagna pubblicitaria della Akura, azienda produttrice di cappelli tipici. A rivelare i motivi del gesto estremo, compiuto il 3 gennaio, è stato nei giorni successivi il padre di Dolly, Tick Everett, in un lungo post su ...