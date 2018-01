Padova | Dia scopre e arresta in Messico napoletano latitante dal 2007 2

Dia Padova arresta latitante dal 2007 : 7.00 La Dia di Padova ha individuato il latitante Salvatore Longo a Tijuana, in Messico, dove viveva con la sua famiglia e gestiva un'attività commerciale. Le autorità messicane hanno disposto la sua espulsione verso l'Italia con scalo in Spagna, dove è stato arrestato. A suo carico pende una condanna a 9 anni di reclusione per estorsione e usura nei confronti di numerosi commercianti delle province di Verona e Brescia.Longo è ritenuto ...

Padovano nominato commissario prefettizio a Carovigno - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Il Prefetto Dr. Valerio Valenti, a seguito delle dimissioni di undici consiglieri su sedici assegnati al Comune di Carovigno, ha avviato la procedura di scioglimento del medesimo consiglio comunale ai ...

Volley - Gabriele Nelli : “Ora voglio la Nazionale e i Mondiali. Grazie Padova per farmi giocare - tornerò a Trento?” : Gabriele Nelli sta disputando una fantastica stagione a Padova e si sta rivelando come uno dei migliori opposti italiani in circolazione. Questa sera spetterà a lui trascinare i veneti nel big match contro Trento, sua ex squadra lasciata in estate proprio per trovare spazio. Il XXenne ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e la sua voglia di Nazionale traspare immediatamente: “Chiaro che spero tantissimo in una ...

Domani sera per la Diatec c'è la sfida playoff contro Padova : ... mentre sul sito www.radiodolomiti.com sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming. Prevista anche la diretta in streaming video sullo spazio web 'Lega Volley Channel', all'...

Padova : Dia sequestra villa storica a commerciante pugliese nullatenente : Padova, 18 dic. (AdnKronos) - Il Centro Operativo della Dia di Padova e la Sezione Operativa della Dia di Lecce hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Brindisi - Sezione Misure di Prevenzione - nei confronti di un commerciante pugliese operante in Veneto. Il sequest

Dimenticare Padova e ripartire - la Wixo Lpr si prepara alla sfida contro Diatec Trentino : ... Donato Segnapunti: Laganà Domenica 26 novembre 2017, ore 17.00 Cucine Lube Civitanova Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport + HD Diretta streaming su raiplay.it (Simbari-Sobrero) Addetto al ...

Migranti : sindaco Padova - riavviare subito il dialogo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Concordo con le valutazioni della Diocesi: solo se si ritorna nei binari corretti e con la necessaria gradualità si possono trovare soluzioni corrette, in primis nell’interesse di questi ragazzi. Queste forme di protesta non mettono in nessun modo i Sindaci nella condizi