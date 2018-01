Oxfam | i ricchi non piangono

Crisi economica - è stata l'occasione per i più ricchi di diventare ancora più ricchi. I dati choc di Oxfam : Oxfam, capofila delle organizzazione non governative sul tema della condizione sociale, alla vigilia del Forum di Davos, fa girare dati che non lasciano alcun dubbio su come l'elite ha affrontato la ...

Oxfam - la ricchezza cresce solo per i ricchi : a loro l'82% dell'incremento netto - : Anche le imprese potrebbero già mettere in campo autonomamente azioni per promuovere un'economia dal volto più umano: una tra tutte l'assicurare un salario dignitoso a tutti i lavoratori, come azione ...

Davos ai nastri di partenza. Oxfam : cresce il divario tra ricchi e poveri : Inizia domani il World Economic Forum di Davos, località svizzera che ogni anno ospita gli esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale

Davos ai nastri di partenza. Oxfam : cresce il divario tra ricchi e poveri : In occasione dell'evento, che si terrà dal 23 al 26 gennaio, il Fondo Monetario Internazionale aggiornerà le sue stime sull'economia mondiale. Intanto l'organizzazione non governativa (ONG) ...

Oxfam : ricchi sempre più ricchi - poveri sempre più poveri : articolo tratto da Radio24 La ricchezza paga, il lavoro no. È la conclusione alla quale arrivano i dati raccolti dalla ong Oxfam che, in occasione di Davos, presenta ai grandi della terra il suo rapporto sulle diseguglianze. Nel 2017 a livello globale è stato un forte incremento della ricchezza prodotta, il pil mondiale è salito. Tuttavia non stiamo tutti un po' meglio perché la ricchezza prodotta non è stata distribuita equamente. L'1% ...