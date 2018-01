Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nel bob. Quando eravamo una potenza… : Tra gli sport nei quali l’Italia deve assolutamente crescere a livello di Olimpiadi troviamo sicuramente il bob. Nelle ultime quattro edizioni dei Giochi, infatti, abbiamo conquistato appena una medaglia di bronzo (datata Torino 2006) per confermare come il settore non stia vivendo un momento troppo positivo della propria storia. Sono ben lontani la fine degli anni 90, con ottimi risultati tra Lillehammer 1994 e Nagano 1998 e, soprattutto, ...

169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi Invernali - ma senza rappresentare ufficialmente il loro paese : 169 atleti russi hanno ricevuto il permesso di gareggiare alle prossime Olimpiadi invernali Pyeongchang, in Corea del Sud, ma lo faranno senza rappresentare il loro paese, la cui nazionale è stata esclusa dalle competizioni al termine di una grossa indagine The post 169 atleti russi potranno gareggiare alle Olimpiadi invernali, ma senza rappresentare ufficialmente il loro paese appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali atleti della Russia sono stati esclusi? Grandi nomi tra i puniti : Tutto pronto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang che scatteranno nella località sudcoreana il prossimo 9 febbraio. La Russia ha annunciato oggi i nomi dei 169 atleti che saranno al via come “atleti olimpici della Russia” alla manifestazione a Cinque Cerchi. Saranno tantissimi però gli esclusi di lusso, a causa dello scandalo doping scoppiato nell’ultimo periodo. Andiamo a scoprire i nomi di tutti gli assenti. Anton ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ufficializzati i 169 convocati della Russia : Il comitato olimpico russo ha annunciato i 169 atleti che saranno al via delle Olimpiadi di PyeonChang 2018 come “atleti olimpici della Russia”. La selezione sarebbe dunque una delle più corpose presenti in terra sudcoreana, nonostante le tante polemiche dovute al caso doping di stato. Da ricordare che nell’elenco non saranno presenti nomi noti come Viktor Ahn, Aleksandr Tretiyakov e Aleksandr Legkov, tutti esclusi proprio per ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i plurimedagliati in gara in Corea. Marit Bjørgen la regina - Arianna Fontana miglior azzurra : Continua il conto alla rovescia per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Ma quali saranno gli atleti più medagliati tra quelli in gara in Corea? La regina assoluta sarà senza dubbio la fondista norvegese Marit Bjørgen, con un bottino di sei medaglie d’oro, tre d’argento ed una di bronzo, per un totale di dieci podi all’attivo. Già primatista tra le donne nella storia delle Olimpiadi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Norvegia. Speranze di podio e obiettivi per il medagliere finale. Sci di fondo e biathlon le basi per il trionfo finale : Squadra più medagliata nella storia della manifestazione, la Norvegia si presenterà con l’ambizione di confermare questo primato anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In Corea, infatti, la nazionale scandinava schiererà numerosi campioni, nonostante l’assenza del veterano Ole Einar Bjørndalen, ma anche quelle di Petter Northug e Therese Johaug, quest’ultima sospesa per doping. La Norvegia può vantare una vera ...

Olimpiadi Invernali - il medagliere storico di tutti i tempi. Domina la Norvegia - Italia tredicesima : Mentre continua il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, andiamo a scoprire quest’oggi quello che è il medagliere di tutti i tempi della rassegna a cinque cerchi della neve e del ghiaccio. Al comando troviamo la Norvegia, con ben 329 medaglie di cui 118 d’oro, seguita dai 96 titoli degli Stati Uniti e dai 78 della Germania. Tuttavia, combinando le medaglie vinte da Unione Sovietica, Squadra ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nello slittino. Due trionfi per Zoeggeler e Hildgartner : Prosegue il percorso di avvicinamento all’appuntamento più importante di questo 2018 per gli sport Invernali: le Olimpiadi di PyeongChang che scatteranno il prossimo 9 febbraio. Tra le gare più attese in casa Italia ci saranno sicuramente quelle dello slittino: una disciplina che ha regalato, negli anni, davvero molti allori ai colori azzurri. Andiamo a scoprire tutte le medaglie d’oro vinte nella storia dal Bel Paese. Il grande ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia : L’Italia ha conquistato 114 medaglie nella sua storia alle Olimpiadi Invernali (37 ori, 34 argenti, 43 bronzi). Dal 1924 al 2014, in 22 edizioni e 90 anni di Giochi tra neve e ghiaccio, la nostra Nazione ha ottenuto un bilancio sostanzialmente equilibrato. Stefania Belmondo è la più medagliata di sempre (10 podi) seguita da Manuela Di Centa (7), Armin Zoeggeler (6) ed Eugenio Monti (6). Lo sport in cui abbiamo ottenuto più medaglie è lo ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Thomas Bach : “Gli atleti russi esclusi da PyeongChang per gravi indizi di doping” : All’indomani dell’esclusione dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 di tre stelle del firmamento mondiale in russia, ovvero Viktor Ahn, Anton Shipulin e Sergei Ustiugov, campioni rispettivamente nello short track, nello sci di fondo e nel biathlon, è arrivato il chiarimento da parte del presidente del Cio Thomas Bach. Il n.1 dello sport mondiale ha asserito infatti che tutti gli atleti russi, che non prederanno parte ai ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Francia. Speranze di podio e obiettivi per il medagliere finale. Obiettivo : superare ogni record : Condotta dal portabandiera Martin Fourcade, la Francia si presenta ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 con la seria intenzione di battere ogni primato nella propria storia per quanto riguarda la rassegna del ghiaccio e della neve. A Sochi 2014, infatti, la delegazione francese stabilì un nuovo primato di medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali, quindici, ed eguagliò il record di quattro medaglie d’oro, come a Grenoble 1968 ed ...

Samsung rilascia l’app ufficiale delle Olimpiadi Invernali - ma nasconde “qualcosa” tra i temi : Samsung ha rilasciato sul Google Play Store e sul Galaxy Apps l'applicazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, con tutte le indicazioni del caso, ma secondo alcune segnalazioni sembra nascondere della pubblicità all'interno dell'app Samsung temi: andiamo ad approfondire. L'articolo Samsung rilascia l’app ufficiale delle Olimpiadi Invernali, ma nasconde “qualcosa” tra i temi è stato pubblicato per la ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i plurimedagliati. Gli atleti saliti più volte sul podio nella loro carriera : Come oramai ufficializzato dalla federazione norvegese, il biatleta Ole Einar Bjørndalen non prenderà parte ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Un vero peccato per il veterano della neve, che detiene il primato assoluto di medaglie conquistate nella rassegna a cinque cerchi invernale, vantando ben tredici podi, oltre ad essere il codententore del record di medaglie d’oro, assieme al connazionale Bjørn Dæhlie ...