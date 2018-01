“Nutritevi dei colori della vita” | i 5 colori di frutta e verdura nelle case di oltre 4

: Conferenza sulla riduzione allo spreco di frutta e verdura - Bergamonews : Conferenza sulla riduzione allo spreco di frutta e verdura - massimobalestr1 : Al Natta c'è “Nutritevi dei colori della vita” - - ITnewsBG24 : Al Natta c'è “Nutritevi dei colori della vita” - -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Gettare un seme per il futuro, coinvolgendo le nuove generazioni sul tema dello spreco di, è stato lo spunto per la conferenza conclusivacampagna nazionale d’informazione e promozionedei, promossa da UNAPROA e cofinanziata da Unione europea e Stato italiano. Nel corso dell’evento dal titolo “ABBATTI LO SPRECO E AUMENTA IL PIACERE” – che si è tenuto oggi presso l’Istituto Superiore “Giulio Natta” di Bergamo – la campagna ha presentato i risultati del lavoro d’informazione e sensibilizzazione svolto nei confronti dei consumatori dal 2012 a oggi.4 milioni di consumatori raggiunti in maniera diretta con la partecipazione ad eventi di grande risonanza, 2290 settimane di promozione nei reparti ortoGrande Distribuzione su tutte le aree del territorio nazionale, 50mila passaggi dello spot video istituzionale ...