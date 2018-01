: Nuovo nido d'amore in Svizzera per Belen e Iannone - Alepincelli : Nuovo nido d'amore in Svizzera per Belen e Iannone - digitalmania_it : #Neewer Kit #Flash #Manuale per Fotocamere #Sony con Nuovo MI Hotshoe, GN60 HSS 2,4G #Master #Slave #Speedlite, Inc… - Golssipofficial : Il nuovo nido d'amore di Andrea Iannone e Belen Rodriguez - IncontriClub : RT @Today_it: Andrea Iannone e Belen Rodriguez, ecco il nuovo nido d'amore: foto - Today_it : Andrea Iannone e Belen Rodriguez, ecco il nuovo nido d'amore: foto -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Nelle scorse settimane sembrava ci fosse aria di crisi tra Belén Rodriguez e il compagno Andrea, pilota di MotoGP, ma a quanto pare la relazione tra i due procede a gonfie vele, tanto che i due sarebbero in procinto di lasciare Milano, e l'Italia, per trasferirsi in una lussuosa villa a Lugano, insi trasferirebbe ovviamente con il figlio Santiago che ora sta frequentando una scuola americana nella città meneghina. La showgirl argentina sembra però che abbia già trovato una scuola anche a Lugano che potrebbe fare al caso di suo figlio.inQuest'estate la coppia era stata vista aggirarsi a Milano in zona Brera alla ricerca di una dimora, poi evidentemente non devono aver trovato un appartamento che facesse al caso loro, o più semplicemente hanno pensato che trasferirsi fuori dall'Italia avrebbe garantito loro una maggiore privacy. Resta da ...