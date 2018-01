Nuovi televisori Philips 2018 | eleganti | connessi e con tanto OLED

: RT @operapadrepio: Grazie all'imprenditore Saverio Dragano (a destra in foto),da un po' di giorni abbiamo dotato le stanze di degenza #Gast… - maria71170 : RT @operapadrepio: Grazie all'imprenditore Saverio Dragano (a destra in foto),da un po' di giorni abbiamo dotato le stanze di degenza #Gast… - ANTDIL : #shutdown Quando un padre porta a casa lavatrici, televisori e telefonini nuovi con immensa felicità di moglie e fi… - paolopoliti1 : PENSAVAMO CHE IL PC AVREBBE SOSTITUITO LA TV: E’ IL CONTRARIO! – AL CES DI LAS VEGAS I GRANDI GRUPPI DELL’HI-TECH H… - _DAGOSPIA_ : AL CES DI LAS VEGAS I GRANDI GRUPPI DELL’HI-TECH HANNO PRESENTATO I NUOVI TELEVISORI - mariarosa_53 : RT @operapadrepio: Grazie all'imprenditore Saverio Dragano (a destra in foto),da un po' di giorni abbiamo dotato le stanze di degenza #Gast… -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Vogliamosempre più grandi e li vogliamo in 4K. Secondo una ricerca presentata da IHS Markit, una delle aziende leader per la fornitura di servizi di informazione e analisi, l’Ultra HD sta guadagnando consensi non solo tra le aziende produttrici, dove oramai è considerato lo standard di riferimento, ma soprattutto dagli utenti che, attirati da costi sempre più appetibili e da un numero di contenuti finalmente all’altezza, sta spingendo tantissimo sul passaggio all’altissima risoluzione. Nel 2017 c’è stata una vera e propria impennata di vendite in Europa in un settore che punta a raggiungere quota 100 milioni di tv in 4K entro la fine di quest’anno: un trend destinato a consolidarsi e a concretizzarsi ulteriormente nei prossimi anni, portando l’asticella a quota 130 milioni di unità entro il 2021. Il taglio più apprezzato dai consumatori è ...