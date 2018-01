Nuovi casting per il film di Marco Bellocchio e altro ancora : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte ai casting e provini per il nuovo film diretto dal noto regista Marco Bellocchio, ma anche di partecipare alle selezioni per il Grande Fratello e per La Prova del Cuoco. Il traditore ancora casting per il nuovo film di Marco Bellocchio dal titolo provvisorio Il traditore. Le prossime selezioni si terranno a Catania, all'Open (Via Porta di Ferro, 38) lunedì 29 e martedì 30 gennaio, ...

Gomorra 4 a Messina? Al via i casting per la prossima stagione : a caccia di Nuovi alleati per Genny Savastano : Al via i casting per Gomorra 4 in onda, molto probabilmente, nel 2019, con una nuova stagione, la prima senza Marco D'Amore e Ciro di Marzio. Le cose per Genny Savastano saranno più complicate del previsto visto che dovrà dividersi tra la voglia di vendetta per la morte del suo amico fraterno e il rischio di perdere la sua famiglia proprio per lo stesso motivo: una nuova guerra. Scampia è ancora il regno dei Savastano, ma cosa ne sarà delle ...

Tanti Nuovi casting - provini e audizioni : Vi proponiamo i casting e i provini per attori, attrici, figuranti sia per un film per il cinema che per un noto programma televisivo, ma anche alcune audizioni per ballerini e ballerine. Arbëria Per il film dal titolo Arbëria, diretto da Francesca Olivieri, nei prossimi giorni verranno effettuate alcune selezioni per trovare attori e attrici, di età compresa tra i 10 e i 70 anni, sia per ruoli principali che secondari. In particolare, i casting ...