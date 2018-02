Novità | Tablet Chuwi Hi8 Air

viktec

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Oggi parliamo delHi8 Air ultimo erede del celebre Hi8 che ha reso famoso il brand. Su Hi8 Air gira sia Windows 10 che Android 5.1 e, a prima vista, sembrerebbe un aggiornamento dell’Hi8 Pro.Ma vediamo meglio le caratteristiche tecniche del nuovoHi8 Air Nuovo schermo da 8’’ con un rapporto 16:10 è un LCD con tecnologia OGS (One Glass Solution) e una risoluzione di 1920*1200 Full HD. Il cuore dell’Hi8 Air è un Intel X5 Cherry Trail Z8350 da 1,44Ghz e 1,92 Ghz in modalità turbo. Il case è in metallo con finiture grigio e argento, così il telaio come potete vedere bene dalle foto. Lo spazio di archiviazione comprende 2 Gb di RAM e 32 Gb di eMMC. Supporta fino a 128 GB di espansione della memoria TransFlash. La batteria è da ben 4000mAh e supporta il bluetooth 4.0. Per quanto riguarda la ...