“Non è detto” di Laura Pausini in anteprima su Rai 1

(Di giovedì 25 gennaio 2018)speciale su Raiuno di “Non è detto”, il nuovo singolo e video diche anticipa il prossimo album di inediti “Fatti Sentire”ritorna su Rai 1 per presentare il videoclip di “Non è detto” il nuovo singolo in uscita da venerdì 26 gennaio in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Non è detto, nuovo singolo e video diGiovedì 25 gennaio 2018 alle ore 20.30 su Raiuno verrà presentato inmondiale “Non è detto” il videoclip del nuovo singolo di. Si tratta di un regalo per i tantissimi fan della cantautrice romagnola pronta a tornare sulle scene musicali internazionali con un nuovo progetto discografico. Non è detto porta la firma di Niccolò Agliardi, Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio e della stessa. Il singolo racconta “l’esigenza di ...