No | questo Samsung Galaxy S9 non si accende | è solo una replica da esposizione

Sono stati rilevati virus sul tuo Samsung Galaxy S7 : cosa fare con questo messaggio? : cosa fare con il messaggio 'Sono stati rilevati virus sul tuo Samsung Galaxy S7'? Partiamo col dire che nessun malware ha infettato il vostro dispositivo, su questo potete dormire su quanti cuscini desiderate. La pagina che ogni tanto vi fa palpitare altro non è che una pubblicità, che vi inviterà a scaricare le applicazioni più disparate per sbarazzarvi di un virus che in realtà non esiste. Lo scopo è chiaramente quello di indurvi al download ...

In questo brevissimo video dovrebbe esserci Samsung Galaxy S9 : A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S9, che si terrà a Barcellona il prossimo 25 febbraio alla vigilia dell'apertura del Mobile World Congress, un presunto video della versione base del nuovo top di gamma del colosso asiatico ci mostra un test relativo alla sensibilità del touch screen.

Dal Samsung Galaxy S8 in poi una pericolosa vulnerabilità con questo produttore : Allarme da non sottovalutare quello che ha preso piede in queste ore, nello scorcio iniziale del 2018, in riferimento al Samsung Galaxy S8 e a tutti i più recenti smartphone concepiti dal colosso coreano. Stando ad alcune segnalazioni giunte dal web, infatti, sembrerebbe essere in circolazione una vulnerabilità non di poco conto con questi device, in riferimento al pubblico che è solito navigare in Rete con il browser speciale concepito da ...

Samsung Gear S3 dovrebbe essere a posto con questo nuovo aggiornamento : Samsung ha annunciato l'inizio del roll out di una versione corretta di Tizen 3.0 per Gear S3, l'update include anche il fix per la batteria.

questo dovrebbe essere il design finale di Samsung Galaxy S9 : Forbes ha provato a ricostruire il design di Samsung Galaxy S9 con l'aiuto di Ghostek, un produttore di cover, e diversi fornitori di Samdung.

Galaxy X - il primo smartphone pieghevole Samsung potrebbe somigliare a questo : La società ha rilasciato il primo smartphone al mondo con un display Super AMOLED nel 2010, e il primo smartphone al mondo con un display curvo dual-edge, il Galaxy S6 Edge, nel 2015. Ora, Samsung ...