Nel 2017 in Italia ci sono stati 4 991 casi di morbillo | erano stati 862 nel 2016

Marocco - esportazioni record per l'artigianato : +32 - 5% Nel 2017 - : Lo riferisce il ministero del Turismo, del trasporto aereo, dell'artigianato e dell'economia sociale del Marocco in una nota diffusa oggi. L'abbigliamento tradizionale

Morbillo - 5mila casi Nel 2017 : 6 volte più del 2016 : Nel 2017 ci sono stati in Italia 4.991 casi di Morbillo, quasi sei volte quelli del 2016, con quattro decessi. Lo segnala il bollettino del ministero della Salute, secondo cui nell'anno appena trascorso il nostro paese è stato il secondo per numero di casi dopo la Romania. Complicanze si sono registrate nel 35,8% dei casi."Il 44,8% dei casi - si legge nel bollettino - è stato ricoverato e un ulteriore 22% si è rivolto ad un ...

De' Longhi fa il pieno di ricavi Nel 2017. Outlook ottimista : Risultati in crescita per De' Longhi nel 2017. La big degli elettrodomestici ha chiuso l'esercizio finanziario con un balzo dei ricavi dell'8,4% a circa 2,011 miliardi di euro , grazie ad un quarto ...

Russia - Oreshkin : Investimenti esteri diretti Nel 2017 pari a 20-25 mld di dollari - : Oreshkin ha aggiunto che la Russia ha opportunità per attirare nuovi Investimenti nella sua economia.

Cargo aereo da record Nel 2017. Il piano del MIT accelera gli investimenti : Il 2017 è stato un anno record per il traffico aereo delle merci , con 1,1 milioni di tonnellate trasportate, in aumento del 9,2% sul 2016 (102 mila tonnellate in più). Numeri che sono in linea con il ...

Auto elettriche - in Europa Nel 2017 arrivate a mezzo milione : 150mila nuove immatricolazioni. Norvegia e Francia in testa : ROMA - Le Auto elettriche circolanti in Europa sono arrivate a mezzo milione nel 2017, con 150.000 nuove immatricolazioni durante l'anno. Il paese europeo con più immatricolazioni di...

Auto elettriche - Nel 2017 in Europa arrivate a mezzo milione : Lo si constata soprattutto con il mercato danese, il cui crollo continua dopo l'abbandono della politica pubblica di sviluppo dei veicoli elettrici nel 2015. Si osserva un calo spettacolare del 45,5% ...

Fca - Nel 2017 utile netto +93% a 3 - 5 mld. Ebit adjusted a 7 - 1 mld (+16%) e indebitamento dimezzato : TORINO - Fca ha chiuso il 2017 con un utile netto in aumento del 93% a 3,5 miliardi di euro, comprensivo di oneri netti pari a 0,1 miliardi di euro correlati alla riforma fiscale negli Stati Uniti....

Tumori : in aumento i pazienti curati al Gemelli di Roma - oltre 46mila Nel 2017 : oltre 46.000 persone malate di tumore, provenienti da tutte le regioni italiane, nel 2017 hanno scelto di curarsi al Policlinico universitario Gemelli di Roma, tra i principali centri italiani specializzati nella cura del cancro, primo nel Lazio: quasi il 5% in più rispetto al 2016. Sempre lo scorso anno nel policlinico Romano sono state eseguite più di 1 milione di prestazioni ambulatoriali e 22.000 ricoveri per pazienti oncologici. Sono i ...

Fiat Chrysler raddoppia l'utile Nel 2017 : Fiat Chrysler riporta risultati record, nel 2017, che vedono un EBIT adjusted in progresso del 16% a 7,1 miliardi di euro e margine in crescita di 90 punti base al 6,4%. l'utile netto adjusted è ...