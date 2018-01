Nba | Boston torna a vincere Belinelli si arrende a Toronto

Nba - risultati della notte : Irving ne fa 40 ma Orlando sorprende Boston - Indiana espugna San Antonio : Boston Celtics-Orlando Magic 95-103 IL TABELLINO Se la pallacanestro si giocasse solo sui precedenti, gli Orlando Magic non avrebbero avuto una chance. Prima della trasferta a Boston la squadra di ...

Nba 2018 : Orlando sorprende Boston! Perdono anche i San Antonio Spurs : Quattro gli incontri disputati nella notte NBA. Il risultato più sorprendente è arrivato sicuramente dal TD Garden di Boston, dove i Celtics sono stati sorpresi per 95-103 dagli Orlando Magic. Una partita equilibrata nella prima metà ma poi risolta dagli ospiti con il 32-12 del terzo periodo, tenendo Boston a soli quattro tiri realizzati. A nulla sono valsi i tentativi di Kyrie Irving nel quarto periodo, ultimo a mollare e autore di 40 punti al ...

Basket - Nba : Philadelphia fa il colpo a Boston. All Star Game : James e Curry i due capitani : ROMA - A una settimana di distanza, Philadelphia 'vendica' il ko di Londra e infligge a Boston la seconda sconfitta di fila. Joel Embiid è il trascinatore dei Sixers (21-20) con 26 punti e 16 rimbalzi ...

Nba - inatteso ko della capolista Boston : (ANSA) - ROMA, 19 GEN - Lo scivolone casalingo dei Boston Celtics a opera di Philadelphia è la nota principale dell'ultimo turno della Nba, nel quale si sono giocati quattro incontri. La capolista è ...

Nba - no Irving - no party : Joel Embiid schianta i Boston Celtics : Solamente una settimana fa Boston e Philadelphia si affrontavano nella partita di Londra , con i primi capaci di rimontare ben 22 punti di svantaggio ai secondi in una gara molto divertente. Anche ...

Nba : ciclone Davis - New Orleans sbanca Boston : Nba: ciclone Davis, New Orleans sbanca Boston I Pelicans ringraziano i 45 punti dell’ala statunitense. Vincono anche Orlando, Denver e Portland Continua a leggere L'articolo Nba: ciclone Davis, New Orleans sbanca Boston sembra essere il primo su NewsGo.

Nba - Boston si ferma a New Orleans : L'inaspettato capitombolo casalingo dei Boston Celtics è il risultato più significativo del turno Nba che si è giocato questa notte. I primi della classe hanno dovuto arrendersi sul terreno amico agli ...

Nba 2018 : Anthony Davis batte Boston al supplementare. Career high per Evan Fournier - bene Portland e Denver : Quattro partite nella notte NBA. Un altro Anthony Davis show! Dopo i 48 punti segnati contro New York, la prima scelta del Drat 2012 si ripete anche contro Boston. Altra prestazione capolavoro e un’altra super doppia doppia da 45 punti e 16 rimbalzi nel successo dei suoi New Orleans Pelicans contro i Boston Celtics per 116-113 dopo un tempo supplementare. I Pelicans sono alla terza vittoria consecutiva e ringraziano anche le due ottime ...

Nba - Davis disintegra Boston : Quattro le gare di regular season NBA disputate nella notte. Grande vittoria di New Orleans che si impone su Boston: 116-113. Prestazione da urlo di Davis, autore di ben 45 punti. Dall'altra parte non ...

Nba - da un Garden all'altro : Anthony Davis schianta Boston al supplementare : Se il rendimento di Anthony Davis è quello delle ultime due partite ai Garden, forse i New Orleans Pelicans dovrebbero considerare l'idea di cambiare il nome dello Smoothie King Center in Smoothie ...

Nba 2018 : LeBron James non basta - altra scoppola per Cleveland. Boston batte Philadelphia : Quattro incontri nella nottata NBA, che si è aperta nella serata italiana: Boston e Philadelphia, infatti, si sono sfidate nell’ormai classico appuntamento di Londra con i Global Games. I Celtics hanno recuperato uno svantaggio di 22 punti accumulato nel corso del secondo quarto battendo i 76ers per 114-103 e allungando la loro striscia vincente a sette partite. Il ruolo di trascinatore è spettato ovviamente a Kyrie Irving, autore di 20 ...

Nba - Boston-Philadelphia in LIVE streaming : La partita di regular season sul suolo europeo è un appuntamento imperdibile ormai da diversi anni per noi che osserviamo la NBA da questa parte dell'Oceano Atlantico. Quest'anno la London Game 2018 ...

Nba - Kyrie Irving : "Non chiamatemi re di Boston - sono Kyrie. Da LeBron ho imparato tanto" : LONDRA - A margine della presentazione delle sue nuove scarpe Nike, Kyrie Irving si è concesso in una appassionata e intima conversazione all'interno della Festival Hall a Southbank, lungo le rive del ...

Nba - Boston sempre più regina a Est. I Cavs ripartono - Rockets k.o. : Boston continua a fare vittime. Sesta vittoria consecutiva arrivata sudando e faticando sul parquet di Brooklyn grazie ai canestri decisivi del rookie meraviglia Tatum. Cleveland rialza la testa dopo ...