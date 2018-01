Napoli | ragazzo trovato morto sui binari | aveva tentato di aggrapparsi al treno in corsa

Verdi al Napoli?/ Calciomercato news - l'agente : non c'è l'Inter dietro al no del ragazzo : Verdi al Napoli? Il giocatore ha detto no all'offerta dei campani e resterà al Bologna fino a fine stagione. Il discorso si riaprirà nel Calciomercato estIvo?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:04:00 GMT)

Napoli - migliora il ragazzo pestato dalla baby gang : ascoltati alcuni minorenni : C'è 'cauto ottimismo' tra gli investigatori di Napoli, impegnati nelle indagini sull'aggressione del quindicenne brutalmente pestato da un branco di giovanissimi venerdì sera nei pressi della stazione ...

Baby gang terrore di Napoli. Massacrato un altro ragazzo : Napoli - Gaetano è un ragazzino di 15 anni, e da ieri non ha più la milza. Gliel'hanno asportata i medici dell'ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli, perché un gruppo di Baby criminali lo ha ...

Pestato da baby gang a Napoli - ragazzo di 15 anni perde la milza : "Assurda violenza" : Nuovo pestaggio stile "Arancia meccanica" a Napoli, vicino alla stazione metro Chiaiano: un 15enne aggredito da una baby-gang perde la milza. Gaetano, un ragazzo di 15 anni residente a Melito...

Napoli - ragazzo accoltellato : denunciati 17 minorenni : L'aggressione al ragazzino che aveva osato guardare il bullo di turno il 18 dicembre scorso. I carabinieri hanno denunciato a piede libero 17 minorenni e la maggior parte dei componenti della baby ...

A casa il ragazzo accoltellato a Napoli : 21.23 Il 17enne accoltellato a dicembre a Napoli ha trascorso la sua prima giornata a casa e presto potrebbe tornare a scuola. Ieri è stato dimesso dall'ospedale. Era andato a trovarlo l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Sepe. Era stato aggredito da 4 ragazzini mentre stava passeggiando. I suoi compagni di classe non lo hanno lasciato mai solo. Oltre 5000 persone dinanzi alla prefettura per chiedere più sorveglianza lungo le strade.Per il ...

Capodanno choc a Napoli. Spari in aria - colpito un ragazzo di 12 anni. Ferito in auto un 51enne : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

Napoli - ragazzo di 17 anni accoltellato alla gola : arrestato un 15enne : Agli investigatori aveva riferito che quattro ragazzi molto giovani, dopo avergli chiesto l’ora ed averlo invitato a seguirli, a fronte del suo rifiuto, lo avevano aggredito: due di loro lo avevano colpito con dei coltelli, mentre gli altri due erano rimasti a fare il ‘palo’. L’azione, durata alcuni secondi, era terminata con la fuga degli aggressori. Ma ora la polizia di Napoli ha fermato un 15enne ritenuto responsabile di ...

A Napoli è stato fermato un ragazzo di 15 anni - accusato di avere accoltellato un diciassettenne : Un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla polizia a Napoli con l’accusa di tentato omicidio per avere aggredito, con diverse coltellate alla gola e al torace, un diciassettenne lo scorso 18 dicembre. Stando alle informazioni raccolte finora, l’adolescente The post A Napoli è stato fermato un ragazzo di 15 anni, accusato di avere accoltellato un diciassettenne appeared first on Il Post.

Napoli - la mamma del ragazzo accoltellato : 'Ora voglio un presidio sotto casa' : 'Chiederò oggi al Prefetto non solo l'apertura di un tavolo sulla legalità a Napoli ma anche un presidio sotto casa e un'auto che almeno nei prossimi mesi vigili su mio figlio e sulla mia famiglia'. ...

Arturo - il ragazzo accoltellato a Napoli : 'Ho paura - a Natale voglio un giubbotto antiproiettile' : È molto provato Arturo, stanco e sofferente, ma non ha perso il sorriso nonostante il dolore provocato dalle profonde ferite e dai tubi di drenaggio infilati nei tagli alla gola e al polmone che ...