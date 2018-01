Napoli | problemi fisici per un difensore | a rischio per il Bologna

Di Maio : i problemi di Napoli non si risolvono con l'esercito : Roma, 16 gen. (askanews) l'esercito a Napoli contro le baby gang? 'Credo che lì, come in altri posti d'Italia, non si risolve con l'esercito ma con operatori sociali che devono tirar fuori i ragazzi ...

Svolta Inglese - problemi al ginocchio : il trasferimento al Napoli potrebbe saltare (per ora) : Il centravanti del Chievo Verona, Roberto Inglese, si trova in queste ore a Roma per una visita col professor Mariani. Il motivo è un problema al ginocchio che sta condizionando il suo passaggio al Napoli. L’acquisto è già ufficiale per il mese di giugno, ma i partenopei volevano anticipare l’affare. Adesso però, secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com, il tutto potrebbe saltare proprio a causa del problema al ginocchio ...

Calciomercato Napoli - l'arrivo di Inglese può risolvere i problemi delle fasce : L'eliminazione dalla Coppa Italia, in una partita in cui Maurizio Sarri ha dato tanto spazio alle seconde linee, rende nuovamente attuale il problema della profondità della rosa. Per ciò che si è ...

DIRETTA / Biella Napoli (48-37) streaming video e tv - risultato live. Biella allunga senza problemi : DIRETTA Biella Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 al Biella Forum (oggi venerdì 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:19:00 GMT)

Feyenoord-Napoli 2-1 - Sarri : "Devo risolvere i problemi offensivi" : "Non siamo pericolosi e ci muoviamo poco. Condizionati dal risultato in Ucraina, ma dobbiamo crescere in questo"

Napoli - Sarri : "Abbiamo problemi in attacco" : "Ci siamo fatti condizionare dalle notizie che arrivavano dall'Ucraina ma questo è un errore. Dal punto di vista mentale è un allenamento stupendo giocare senza farsi condizionare dal risultato dell'...

Il City perde contro lo Shakhtar : Sarri commenta così e svela i problemi del Napoli : Niente da fare per il Napoli in Champions League, gli azzurri dovranno accontentarsi dell’Europa League. Ecco le parole del tecnico Sarri alla fine della partita ai microfoni di Premium Sport: “ci siamo fatti condizionare dalle notizie che arrivavano dall’altra partita. Questo è un errore, a livello mentale era un allenamento stupendo riuscire a giocare nonostante l’altro risultato. Non ce l’abbiamo fatta, ...

Napoli in Champions con problemi : Insigne fermo - incognita sostituto : È un Napoli pieno di problemi quello che si appresta ad affrontare mercoledì sera a Rotterdam il Feyenoord nell'ultimo turno del girone di Champions League. Ci si gioca il passaggio...

Napoli - problemi per l'ex Lavezzi : Antimafia indaga sui rapporti con la camorra? Video : Mentre in casa Napoli le attenzioni sono tutte rivolte al big match di giornata contro la Juventus di Massimiliano Allegri al San Paolo [Video] che sara' gremito per l'occasione, i partenopei raccolgono una nuova notizia riguardante un ex calciatore della squadra di Aurelio De Laurentiis. Stiamo parlando dell'argentino Ezequiel Lavezzi. El Pocho, infatti, pare sia sotto torchio da parte della commissione parlamentare Antimafia: secondo quanto ...

