Napoli | le cifre dell' affare Younes | il tedesco che punta al Mondiale

Napoli-Bologna : accordo per Verdi - le cifre : Il presidente De Laurentiis offre un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno per blindare l'allenatore Sarri . Ed è pronto a regalargli subito Verdi. Secondo il Corriere dello Sport , Napoli e Bologna sono a un passo dall'accordo per il trequartista sulla base di 17 milioni più altri 2 milioni di bonus , mentre per l'ex milanista è pronto un contratto da un milione e mezzo ...

Napoli-Atalanta curiosità in cifre : Napoli 1-2 Atalanta L'Atalanta non raggiungeva le semifinali di Coppa Italia dal 1996: in quell'occasione raggiunge poi la finale. L'Atalanta è andata a segno in tutte le ultime 10 sfide con il Napoli ...

Napoli - accordo con il Benfica per Grimaldo : ecco le cifre : Napoli, accordo con il Benfica per Grimaldo: ecco le cifre Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Napoli, Grimaldo- Il Napoli ha praticamente chiuso il primo colpo per la prossima estate. Secondo quanto svelato dalla Rai, il direttore sportivo Giuntoli ha trovato l’accordo con il Benfica per Grimaldo. Colpo importante per il club partenopeo: il ...

Napoli - pronto l'assalto a Verdi : le cifre : ... potrebbe arrivare anticipatamente, ma se si vuole cercare di alimentare i sogni scudetto, è bene predisporre un colpaccio di maggior spessore: secondo la Gazzetta dello Sport , il nome più in voga è ...

Napoli-Vrsaljko - il croato ha detto sì : le cifre : Il Napoli si sta già muovendo sul mercato alla ricerca di un terzino per sostituire Ghoulam. Manca poco più di un mese e mezzo allo start del calciomercato invernale, dove gli azzurri per forza di cose dovranno compiere qualche operazione. Su tutte quella riguardante il terzino. Con il grave infortunio subito da Faouzi Ghoulam in Champions League contro il Manchester City, il Napoli ha […] L'articolo Napoli-Vrsaljko, il croato ha detto sì: ...