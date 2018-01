Napoli Bologna | le probabili formazioni

Serie A - gli arbitri della ventuduesima giornata : Mazzoleni per Napoli-Bologna - Chievo-Juve a Maresca : Serie A, gli arbitri della ventuduesima giornata: Mazzoleni per Napoli-Bologna, Chievo-Juve a Maresca Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... arbitri – Sono stati designati gli arbitri per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A. arbitri, Maresca PER LA JUVENTUS Per Chievo-Juventus di sabato sera alle 20.45 ci sarà Maresca di Napoli, mentre per ...

Verso Napoli-Bologna : Ghoulam si allena col gruppo - Milik part-time : Il Napoli ha svolto una doppia seduta di allenamento quest’oggi al centro tecnico di Castel Volturno, in vista della partita di domenica prossima contro il Bologna in programma alle ore 15:00 allo stadio ‘San Paolo’ e che rappresenterà l’ennesimo impegno importantissimo in chiave scudetto, soprattutto perché di contro la Juventus avrà un altro impegno relativamente […] L'articolo Verso Napoli-Bologna: Ghoulam si ...

Bologna - la probabile formazione contro il Napoli : Bologna, 24 gennaio 2018 – Per Roberto Donadoni c'è ampia possibilità di scelta in vista della sfida di Napoli . La squadra non ha infortunati e non ha squalificati, in sostanza tutti gli uomini sono ...

Hamsik mette pressione a Verdi : l’attaccante “intimidito” in vista di Napoli-Bologna : “Fa piacere essere nella storia del Napoli”. Marek Hamsik ha consegnato la sua maglia del gol numero 116 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, certo che da qui alla fine della stagione sapra’ togliersi, assieme ai suoi compagni, piu’ di una soddisfazione. “La maglia restera’ qui sino a fine febbraio, poi me la riprendero’, e’ un ricordo che durera’ tutta la vita – ha detto il ...

Napoli - Hamsik non vuole perder tempo : “adesso sotto col Bologna!” : “Abbiamo ripreso dopo la sosta con un’altra vittoria, siamo sempre primi ma la fine del campionato e’ ancora lontana. Non vediamo l’ora che arrivi la partita col Bologna”. Marek Hamsik commenta cosi’, sul suo sito personale, il successo di Bergamo sull’Atalanta che ha permesso al Napoli di conservare la testa della classifica. Il centrocampista slovacco e’ partito dalla panchina, entrando solo a ...

Bologna - Dzemaili : 'Il no di Verdi al Napoli ci ha dato qualità - è un punto di riferimento' : Ritorno col gol per Blerim Dzemaili , autore del 3-0 del Bologna sul Benevento. Ecco le parole del centrocampista svizzero a Sky Sport nel post partita: 'Il Dall'Ara mi porta bene. Sono contento perché avevamo lavorato bene per arrivare al meglio a questa partita. Il 'no' di Verdi al Napoli ci ha dato qualità, ora dobbiamo ...

Napoli - Koulibaly ‘affonda’ Verdi : che frecciata all’attaccante del Bologna : Il Napoli si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, match difficilissimo con l’intenzione di mantenere il vantaggio sulla Juventus. Intervista al difensore Koulibaly a Radio Kiss Kiss: “Verdi? Si tratta di una sua scelta, e noi dobbiamo rispettarla. Se si deve venire a Napoli senza piacere, meglio non si venga. Chi gioca qui e chi vuole venire a giocarci in futuro deve avere gioia e piena convinzione di far parte ...

Bologna - anche Arsenal e Siviglia dietro al no di Verdi al Napoli : Secondo il Corriere dello Sport , a giugno l'esterno di scuola Milan può però lasciare il Bologna: oltre a Inter e Roma, lo seguono con interesse anche Arsenal, West Ham e Siviglia .

Verdi rifiuta il Napoli : “Scelta voluta da me - resto al Bologna fino a giugno” : Finisce così: Simone Verdi dice no al Napoli. Dopo una lunga attesa è arrivata la decisione definitiva del calciatore del Bologna. Non quella che i napoletani si aspettavano, ma comunque una decisione, che finalmente mette un punto a questa storia. “Non è stato un no al Napoli – ha detto Verdi – ma in […] L'articolo Verdi rifiuta il Napoli: “Scelta voluta da me, resto al Bologna fino a giugno” proviene ...

Calciomercato Bologna - c’è l’Inter dietro il rifiuto di Verdi al Napoli : Calciomercato Bologna – Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni in casa Bologna, in mattinata è arrivata la comunicazione ufficiale di Verdi che ha deciso di rimanere in rossoblu e rifiutare il corteggiamento del Napoli, una scelta sicuramente coraggiosa, non è da tutti i giorni rifiutare una squadra che guida la classifica di Serie A. La scelta è avvenuta per due aspetti: per il presente e per il futuro. Per il presente ...

Verdi rifiuta Napoli - ecco cosa hanno in mente i tifosi del Bologna per la gara contro il Benevento : Le ultime ore sono state caldissime in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi, dopo l’accordo tra le società la palla è passata al calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, in mattinata è arrivato il rifiuto e completerà la stagione con la maglia del Bologna. La scelta ha fatto impazzire i tifosi del Bologna che potranno ancora ammirare le prodezze del calciatore e concludere il ...

Simone Verdi resta a Bologna. Napoli punta su Lucas Moura : Simone Verdi ha deciso di restare al Bologna . L'attaccante del club rossoblù ha comunicato la sua decisione nella tarda serata di ieri al Napoli, che aveva già trovato l'accordo con la squadra ...

VERDI AL Napoli?/ Calciomercato news - il giocatore : nessuna richiesta di adeguamento al Bologna : VERDI al NAPOLI? Il giocatore ha detto no all'offerta dei campani e resterà al Bologna fino a fine stagione. Il discorso si riaprirà nel Calciomercato estIvo?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:31:00 GMT)