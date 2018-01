: RT @rep_napoli: Ciro, il 16enne trovato morto sui binari. Gli inquirenti: "Vittima di un incidente" - LupoMail : RT @rep_napoli: Ciro, il 16enne trovato morto sui binari. Gli inquirenti: "Vittima di un incidente" - albacosmo57 : RT @repubblica: Ciro, il 16enne trovato morto sui binari. Gli inquirenti: "Vittima di un incidente" - rep_napoli : Ciro, il 16enne trovato morto sui binari. Gli inquirenti: "Vittima di un incidente" - repubblica : Ciro, il 16enne trovato morto sui binari. Gli inquirenti: "Vittima di un incidente" -

Sarebbe statodi unildi Arzano (NA) scomparso 4 giorni,e ritrovato morto lungo i binari della-Caserta vicino Casoria. E questa, secondo fonti giudiziarie, l' ipotesi più probabile riguardo la morte del giovane,suffragata dai video acquisiti dalla polizia in cui si vedono le porte chiudersi e il giovane che, non riuscendo a salire sul treno, si appoggia sul predellino rimanendovi aggrappato in modo precario. Poi sarebbe caduto dal treno in corsa poco prima di arrivare in stazione.(Di giovedì 25 gennaio 2018)