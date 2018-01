Nano-navette ingannano il sistema immunitario contro i tumori

: Nano-navette viaggiano nel sangue dirette contro i tumori. Ascolta l'intervista - nikcarbone : Nano-navette viaggiano nel sangue dirette contro i tumori. Ascolta l'intervista - mrtest_ : Nano-navette viaggiano nel sangue dirette contro i tumori - Lingualungua : RT @NildePaonessa: Retweeted LE NOTIZIE (@TutteLeNotizie): Tumori, progettate le nano-navette in grado di sconfiggerli - Data... https://t… - pollinus66 : RT @ItalyinCH: Costruite in Italia: #nanonavette viaggiano nel #sangue dirette contro i #tumori #iit @acsnano @ERC_Research @IITalk https:… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Nano-navette viaggiano nel sangue dirette contro i #tumori -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Una nuova ricerca italiana ha permesso di creare alcune-particelle che vengono introdotte nell'organismo per debellare potenziali #. Si tratta di minuscoleche sono in grado di viaggiare nel sangue, di riconoscere le cellule di diverse forme di tumore, e di eliminarle somministrando un farmaco. Il vantaggio di taleconsiste nel fatto che esse riescono a ingannare ildell'organismo e di penetrare la difesa del corpo umano senza essere distrutte prima di trovare le cellule tumorali da debellare. Il viaggio che queste particelle fanno nel sangue non intacca in alcun modo le cellule sane. La ricerca italiana Leparticelle che riescono a debellare isono state create nell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Si tratta di una ricerca italiana ma che è stata coordinata e finanziata anche a livello europeo. Infatti, la ...