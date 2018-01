Multe per chi circola sull’Hoverboard - ecco dove non è consentito utilizzarlo : Un autentico boom nelle vendite è quello che sta accadendo agli Hoverboard. Si tratta di una specie di skateboard di ultima generazione, una tavola su due ruote auto-bilanciata adibita al trasporto personale. Non è propriamente un giocattolo perché si tratta di un vero e proprio mezzo di trasporto che ha velocità differenti a seconda del modello tra i 12 ed i 20 Km/h. Utilizzato indistintamente da bambini, ragazzi ed anche adulti rientra tra i ...

Palermo - il Comune apre alla revoca delle Multe per i casi-limite della Ztl : Nessuna sanatoria generalizzata, ma si valuta caso per caso la possibilità di annullare alcune delle migliaia di multe della Ztl per categorie come i disabili o altri casi paradossali, come le ...

Multe - a Como gli svizzeri non pagano : 'Debiti per 300mila euro - impossibile recuperarli' : Gli svizzeri precisi e rispettosi delle regole? Solo nel territorio elvetico, a quanto pare. A Como , infatti, ci sono diverse Multe per infrazioni stradali compiute da auto con targa svizzera che non ...

Multe notificate per posta elettronica certificata da febbraio (forse) : Le Multe da febbraio potranno essere notificate anche via mail in base al decreto del 18 dicembre del 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 gennaio (in realtà si attendono ancora le circolari di...

Multe online e altre novità per per gli automobilisti : La legislazione che disciplina gli automobilisti va incontro a cambiamenti continui, che precisano alcune fattispecie divenute frequenti e che, tramite …

Maxi Multe per i clienti delle prostitute : Anche Carisio adotta le ordinanze contro la prostituzione che mirano a 'toccare nel portafoglio' i clienti delle numerose lucciole che esercitano sulle strade provinciali della zona. In particolare il ...

Cosa cambia con l'invio delle Multe per posta elettronica : multe cartacee addio: le sanzioni per le infrazioni stradali arriveranno via mail, in posta certificata (ovviamente solo a chi dispone di Pec). È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio il decreto del Viminale che dispone "le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata". La notificazione dei verbali di contestazione si ...

Le Multe arriveranno via email - ultimissime novità per il Codice della Strada : Sono in arrivo a breve delle novità per tutti gli automobilisti che, per un motivo o per un altro, incorrono in una multa per aver violato il Codice della Strada. Le multe, infatti, potranno essere inviate direttamente sulla Pec del multato. In questo modo gli invii saranno molto più veloci della classica raccomandata e chi la riceve risparmia i costi legati alla notifica della stessa multa. Chi non ha un'indirizzo email certificato, invece, ...

Meno incidenti ma crescono le Multe per uso del telefono alla guida : i dati della Municipale di Arezzo : Sicurezza stradale in primo luogo. Ma poi anche attività anti degrado, pattugliamenti, vigilanza presso le scuole e ordine pubblico. E' nel giorno di san Sebastiano, nonché 167esimo anniversario della ...

Palermo : Catania - Multe non siano pretesto per mettere in discussione ztl : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Non si deve utilizzare l'argomento delle multe per mettere in discussione la ratio della ztl che ha reso la città più vivibile e dato nuovo slancio all'economia. La vicenda delle multe è piuttosto complessa: l'amministrazione comunale si avvalga del parere dell'avvoca