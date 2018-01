' Motor Show a Modena? No | rimarrà a Bologna'

Motor Bike Expo : a Verona inizia lo show : Motor Bike Expo si conferma uno dei riferimenti europei del settore. Aprirà i battenti a Veronafiere dal...

Motori - musica e spettacoli : torna a Roma 'Eternal City Motorcycle Custom Show' : musica, tatuaggi, pin up e moto. 'Eternal City Motorcycle Custom Show', l'appuntamento per appassionati di due ruote e quattro ruote speciali, torna a Roma dopo il successo della prima edizione, lo ...

MBE - Motor Bike Expo - presso Veronafiere. Alla sua X edizione - The International Motorcycle Show tornerà - per quattro giorni - dal 18 al 21 ... : L'annuncio della decima edizione di MBE è stato dato dal presidente della Fiera di Verona, Maurizio Danese e dall'ideatore e creatore di MBE, Francesco Agnoletto, la cui inziale idea della ...

OSCAR 2017 Lo sportivo italiano dell'anno è La top 20 : le magie di Pellegrini - lo show della scherma - le impresa dei Motori : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata allo sportivo ...

OSCAR 2017 – Lo sportivo italiano dell’anno è… La top 20 : le magie di Pellegrini - lo show della scherma - le impresa dei Motori : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata allo sportivo italiano dell’anno: la classifica generale, il premio più ambito. Una top 20 tutta azzurra che ha preso in ...

Motor Show - Dal nostro sito il maggior numero dinformazioni : Il Motor Show dà i numeri, a chiusura delledizione 2017: 11 i padiglioni della Fiera di Bologna occupati, 280 mila i visitatori, 20% la crescita di questultimi rispetto alledizione 2016, 20 le università italiane presenti nellambito dellOpen Innovation hub. E 48, aggiungiamo noi, la designazione dellarea esterna più frequentata dal pubblico, in particolare nei momenti clou, come lesibizione della Ferrari F60 affidata alle mani di Antonio ...

Motorshow di Bologna - Gonzo è secondo al Trofeo Italia Rally : Quarto posto per il neo campione europeo GT4 European Series classe AM Giuseppe Ghezzi, su Porsche 997 R Gt3 della Autorlando Sport, che ha duellato per il terzo gradino del podio nel Trofeo Italia ...

MotorShow - 280 mila visitatori per la festa dei Motori" : ... il Motor Show di Bologna che in 11 padiglioni di BolognaFiere e negli spazi esterni ha mandato in scena il più classico degli appuntamenti del mondo dei motori Lo sport automobilistico è stato il ...

Quattroruote Daily - Scarica la nostra guida al Motor Show! : Siete in partenza per Bologna per visitare il Motor Show? Non perdetevi Quattroruote Daily, il quotidiano realizzato dalla nostra redazione. Una vera e propria guida alla manifestazione con la mappa dei padiglioni, l'elenco degli espositori, gli appuntamenti della giornata, il calendario delle gare e le interviste ai tanti personaggi protagonisti della rassegna. Lo trovate in distribuzione gratuita all'ingresso della Fiera di Bologna e al nostro ...

Motor Show 2017. In attesa del Memorial Bettega lo spettacolo del rally è già cominciato : Il trofeo Italia WRC è stato vinto da Tobia Cavallini che ha battuto in finale il rivale Federico Della Casa, entrambi al volante della Ford Fiesta WRC. La sfida finale promette spettacolo sin dalla ...

Al Motor Show scende in pista Cairoli : Sarà al volante di una Hyundai i20 WRC Tony Cairoli, il 9 volte Campione del Mondo di Motocross che torna al Motor Show, il finlandese Teemu Sunien su Ford Fiesta WRC, poi i giovanissimi figli d'arte ...

Al Motor Show scende in pista Cairoli : Sarà al volante di una Hyundai i20 WRC Tony Cairoli, il 9 volte Campione del Mondo di Motocross che torna al Motor Show, il finlandese Teemu Sunien su Ford Fiesta WRC, poi i giovanissimi figli d'arte ...

Motor Show di Bologna - gran finale con il Memorial Bettega : Domenica poi si assegnerà il Memorial Bettega : fra gli otto protagonisti in gara figura anche Tony Cairoli , nove volte campione del mondo motocross pronto a festeggiare davanti al pubblico la ...

Motor Show - Memorial Bettega : tutti i piloti in gara : Saranno della partita: il finlandese Teemu Suninen con la Ford Fiesta WRC preparata dalla squadra Tam-Auto, sulla Hyundai i20 WRC correrà invece il 9 volte campione del mondo di Motocross Tony ...