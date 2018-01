: Morta in casa, già aggredita nel 2015 - NotizieIN : Morta in casa, già aggredita nel 2015 - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Morta in casa, già aggredita nel 2015 - CybFeed : #BreakingNews Morta in casa, già aggredita nel 2015 - HMLomi : Che ingiustizia #DDDance mandate a casa quella morta di fame di Roberta -

Una donna di 58 anni è stata trovataina Bargagli (Genova). Il corpo era in fondo alle scale, la porta diaperta e la luce accesa. Già nelera stataa sprangate, sempre in, e ridotta in fin di vita. Per quell'episodio era stato arrestato un anziano di 81 anni, condannato in primo grado e assolto di recente in appello. La donna,che faceva da badante all'anziano con il quale avrebbe dovuto sposarsi, non aveva mai fatto il nome dell'aggressore. Il pm ha aperto un'inchiesta per omicidio.(Di giovedì 25 gennaio 2018)