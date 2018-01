Morire ancora una volta da pendolari di C Paudice

Morire ancora una volta da pendolari : Di sicuro c'è il "cedimento strutturale" di un pezzo di binario di 23 centimetri sulla rete di competenza di Rfi. Le cause del deragliamento sulla linea Milano-Cremona all'altezza di Pioltello del treno 10452 carico di 350 pendolari, in cui sono morte tre donne con cinque feriti in condizioni gravi, sono tutte da chiarire. La Procura di Milano si è subito mossa aprendo un'inchiesta, sottoponendo a sequestro l'area e i documenti ...