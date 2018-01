Monster Hunter World | domani inizierà l' evento dedicato a Horizon Zero Dawn

Monster Hunter World ha convinto la critica internazionale? : La seconda uscita di peso del 2018 dopo Dragon Ball FighterZ è finalmente passata sotto l'attento occhio inquisitore della critica internazionale appena un giorno prima dell'uscita ufficiale sul mercato. Monster Hunter World ha convinto delineandosi come il tanto atteso passo in avanti della serie?Dopo aver dato un'occhiata alla nostra recensione già disponibile sul nostro sito vale la pena di valutare anche le recensioni e i voti della critica ...

Monster Hunter World : esploriamo il mondo di gioco nella nuova serie di video : Senza dubbio possiamo confermare che questo 2018 videoludico ci "regalerà" titoli di un certo spessore e, tra questi, è necessario menzionare Monster Hunter World che, come saprete, approderà su PS4 e Xbox One nella giornata di domani, 26 gennaio.L'uscita del gioco, quindi, è questione di pochissimo tempo e, in vista del rilascio di Monster Hunter World, già vi abbiamo proposto un interessante filmato dedicato al dietro le quinte. Ora è tempo di ...

Capcom annuncia tre nuovi costumi per Street Fighter V ispirati a Monster Hunter World : Capcom fa incontrare due dei suoi titoli più importanti, ovvero il picchiaduro Street Fighter 5 e l'atteso Monster Hunter World in arrivo domani e del quale vi abbiamo già proposto il nostro interessante articolo con tutto ciò che sappiamo sul gioco.Come segnalato su Capcom Unity, la compagnia ha deciso l'arrivo di tre nuovi costumi per Street Fighter V ispirati a Monster Hunter World, nello specifico stiamo parlando dei costumi Rathalos per ...

Monster Hunter : World - recensione : L'annuncio di Monster Hunter: World durante l'E3 2017 ci ha scosso un po' tutti. I fan della serie sono esplosi di gioia per l'arrivo di un nuovo capitolo, mentre anche chi non vi si era mai avvicinato per via delle sue peculiari caratteristiche, è rimasto colpito e incuriosito. La vera novità non era semplicemente che una nuova iterazione fosse in arrivo, ma il fatto che Monster Hunter non sarebbe più stato relegato al limitato hardware di una ...

Nuovo evento per Street Fighter V Arcade Edition coi costumi di Monster Hunter World : Monster Hunter World uscirà molto presto, in particolare domani 26 gennaio: Capcom sfrutterà questa opportunità per potenziare l'edizione di Street Fighter V Arcade Edition recentemente uscita con un evento Extra Battle Mode limitato per ottenere i costumi crossover di Monster Hunter. Ci sono tre personaggi che avranno i nuovi costumi: Ken con l'armatura Rathalos, R. Mika con l'armatura Zinogre e Ibuki con l'armatura Kirin. Capcom ha spiegato ...

Monster Hunter World : un video dietro le quinte per celebrarne l'uscita : Manca davvero poco all'uscita di Monster Hunter: World, l'action RPG di Capcom che il 26 gennaio 2018 sarà finalmente disponibile per PS4 e Xbox One e in autunno per PC.Per celebrare il lancio del gioco, Capcom ha diffuso il primo episodio della serie "Monster Hunter: World - Making of", che con diversi filmati esclusivi dietro le quinte e alcune interviste svela come è iniziato il progetto e l'ispirazione che ha indotto a portare il mondo ...

Svelata lista Trofei di Monster Hunter World su PS4 - lista completa : Emerge in Rete la lista completa dei Trofei PS4 di Monster Hunter World, nuovo capitolo della serie in uscita per PS4 e Xbox One tra pochissimi giorni. Andiamo a vedere la lista completa dei Trofei in lingua inglese, in modo da confermarne il numero e la difficoltà. La lista completa dei Trofei di Monster Hunter World conta 36 Trofei di Bronzo, 11 Trofei d'Argento e 1 trofeo d'Oro: collezionarli tutti vi permetterà di ottenere l'ambito trofeo ...

Monster Hunter World : disponibile il pre-load su PS4 : Dopo aver dato un'occhiata alla video analisi di Digital Foundry, che ci mostrava l'attesissimo Monster Hunter World a confronto su PS4 e PS4 Pro, ecco che arrivano ottime notizie per tutti coloro hanno effettuato il preorder dell'edizione digitale sulla console di Sony.Infatti, come segnalano i colleghi di VG247, è ora disponibile il pre-load di Monster Hunter World su PlayStation 4. Sullo store di PlayStation sono disponibili al download i ...

Monster Hunter World imminente : qual è l’evoluzione del franchise? : Il 26 gennaio 2018 uscirà Monster Hunter World: mai un titolo, anzi un franchise, è stato così tanto amato da una nicchia di pubblico quanto sconosciuto per una larga fetta dei videogiocatori. Non è colpa vostra: le decine di titoli del franchise sono usciti solo in parte in occidente, vasto territorio che non vede il successo enorme delle console portatili a differenza del Giappone. La serie Monster Hunter,infatti, anche se nata in origine su ...

Monster Hunter World : Guida alle armature e abilità : In attesa di conoscere le nostre impressioni su Monster Hunter World, vogliamo condividere con voi tutto quello che c’è da sapere sulle armature ed abilità presenti in gioco. Monster Hunter World – Le armature ed abilità armature Alloy Armour Set Barroth Armour Set Bone Armour Set Chainmail Armour Set Gajau Armour Set Hunter’s Armour Set Jyura Armour Set Kadachi Armour ...

Alle 17 un'imperdibile diretta con Monster Hunter World : Una settimana davvero importante quella che stiamo vivendo dato che nella stessa giornata ci sarà spazio per l'uscita di Dragon Ball FighterZ e di Monster Hunter World. Proprio questo secondo titolo è il protagonista assoluto della nostra diretta di oggi.Dopo avervi parlato approfonditamente del titolo all'interno del nostro articolo di approfondimento, vi mostriamo l'ultima fatica made in Capcom attraverso un'imperdibile diretta in cui ...

Un video ci mostra la beta di Monster Hunter World a confronto su PS4 e PS4 Pro : L'uscita di Monster Hunter World per PlayStation 4 e Xbox One è ormai questione di pochissimi giorni e, in vista del lancio del titolo targato Capcom, vi abbiamo già proposto il nostro interessante articolo su tutto quello che sappiamo del nuovo episodio della serie.Oggi Monster Hunter World torna protagonista grazie all'analisi condotta da Digital Foundry che mette a confronto la beta del titolo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. L'analisi ...

Provata beta 3 di Monster Hunter World - anteprima OM dell'action RPG di Capcom : Anche su questo aspetto chiaramente il gioco finale sarà molto più pregno di oggetti e statistiche, ma già si comprende l'enorme portata che avrà la personalizzazione nell'economia del gameplay. A ...