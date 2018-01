Molecola “da Nobel” arriva ai pazienti italiani | cura malattia rara degli occhi

: Molecola 'da Nobel' arriva in Italia, cura malattia rara degli occhi - Sicinform : Molecola 'da Nobel' arriva in Italia, cura malattia rara degli occhi - StraNotizie : Molecola 'da Nobel' arriva in Italia, cura malattia rara degli occhi - tiscalinotizie : Da un batterio marino dell’Antartico la nuova cura contro il tumore al polmone: Una molecola prodotta da un batteri… - AssobiotecNews : La lotta ai tumori è diventata sempre più precisa. Ecco i bersagli molecolari scoperti da @MIT, @Columbia,… - s_donati : RT @SznDohrn: Da un batterio antartico nuove prospettive per la cura del tumore al polmone Lo studio dei ricercatori della stazione zoolo… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Pubblicata in Gazzetta ufficiale la determinazione 62/2018 che autorizza la commercializzazione di Cenegermin (Oxervate*), il principio attivo sviluppato da Dompé, azienda biofarmaceutica italiana, per ladella cheratite neurotrofica moderata o grave, unae invalidante dell’o, a oggi orfana di trattamento. Alla base di cenegermin ci sono decenni di ricerca ‘made in Italy’, a partire dagli studi del Premio Nobel Rita Levi Montalcini che scoprì il nerve growth factor (Ngf), per giungere poi alla collaborazione tra Dompé e centri di eccellenza in oftalmologia rinomati a livello internazionale. Cenegermin è il nome del principio attivo del farmaco, ed è la versione ricombinante del nerve growth factor (Ngf) umano, sviluppata e messa a punto attraverso un processo produttivo biotecnologico originale di Dompé. Cenegermin è quindi una proteina del ...