Moby Prince | Commissione | ' Non fu la nebbia | le vite potevano essere salvate'

Moby Prince - l'ultimo segreto della strage "Molte vittime potevano essere salvate" : Chiara Giannini Forse almeno una parte dei 140 morti del Moby Prince poteva essere salvata: è ciò che è emerso dalla relazione finale della commissione d'inchiesta del Senato sulla tragedia che il 10 ...

Moby Prince - dopo 27 anni le risposte della commissione di inchiesta : “Emozionante. Verità storica ribaltata” : A quasi 27 anni dalla notte del 10 aprile 1991 in cui 140 persone morirono a bordo del traghetto Moby Prince entrato in collisone con la petroliera della Snam Agip Abruzzo a due e miglia e mezzo da Livorno, sono state presentate in Senato le conclusioni della commissione d’inchiesta che per due anni ha lavorato per far luce sulle cause del disastro. “Ho aspettato tanto” dice emozionato Loris Rispoli prima di entrare ...

Moby Prince - la Commissione d’inchiesta accusa : “Nebbia? Carenti le indagini della procura di Livorno” : Moby Prince, la Commissione d’inchiesta accusa: “Nebbia? Carenti le indagini della procura di Livorno” Presentata la relazione finale secondo cui non è stata una tragedia causata dalla nebbia. Nel documento si punta il dito sull’indagine della procura di Livorno, definita “carente e condizionata da diversi fattori esterni”. La relazione della Commissione è stata approvata all’unanimità ...

Moby Prince - Angelo il figlio del capitano : “È finito il tempo delle bugie. Ma c’è ancora chi nasconde dei pezzi di verità” : Luchino e Ugo Chessa Della Procura di Livorno non si fida più. Ma anche a distanza di 27 anni potrebbe non essere abbandonata la strada dello sbocco penale del disastro del Moby Prince. Però, dopo tutto questo tempo, c’è chi deve smettere di nascondere la verità. Lo dice Angelo Chessa, uno dei figli di Ugo, il comandante del traghetto che il 10 aprile 1991 si incendiò a poche miglia dal lungomare di Livorno dopo una collisione con una ...

Moby Prince - la nave deviò dalla rotta per una “turbativa”. La manovra eroica del capitano per disincagliare il traghetto : La visibilità ottima e senza nebbia, il caos totale dei soccorsi, le verità nascoste da alcuni protagonisti della storia. La relazione della commissione d’inchiesta sul disastro del Moby Prince ricostruisce quasi interamente sia il prima sia il dopo la collisione, avvenuta alle 22,25 del 10 aprile 1991 a poche miglia dal porto di Livorno. E, per la prima volta, individua anche il motivo per cui un traghetto comandato da un capitano di ...

Moby Prince - la commovente storia della hostess che doveva salire su un'altra nave : Vanno e vengono i pensieri. A volte ossessivi. Nelle ventose giornate invernali sembrano foglie al vento sopraffatte dai turbini. Il disastro del Moby Prince, avvenuto la sera del 10 aprile 1991 - ...

Moby Prince - la verità della commissione d’inchiesta : niente nebbia - Capitaneria incapace - “l’opacità” di Stato della Snam : E’ successo “perché c’era la nebbia“. E’ successo perché al comando del Moby Prince “erano distratti“, anzi no: “troppo sicuri di sé”. Fino al fatalismo: è successo per il “destino cinico e baro”, è successo perché certe cose succedono e “bisogna accettarle”. E ancora giù in fondo, fino a sfiorare l’infamia: è successo perché sulla nave “guardavano la partita di pallone in ...

Moby Prince - l’accordo tra le compagnie due mesi dopo il disastro che mise il silenziatore all’inchiesta : E’ stato il più grave disastro della marineria italiana nel dopoguerra. Eppure due mesi dopo la collisione tra il Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, a Livorno, gli armatori e le loro assicurazioni si erano già messi d’accordo per non farsi la guerra. Un’intesa utile a “non attribuirsi reciproche responsabilità” come dice la relazione conclusiva della commissione d’inchiesta del Senato sul disastro. Un ...