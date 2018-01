Milano | treno deragliato a Pioltello | la madre della vittima | “le ho detto ‘scappa’ | poi

Treno regionale deragliato alle porte di Milano - in corso riconoscimento vittime : Emergono nuovi particolari dal gravissimo incidente ferroviario avvenuto stamane alle porte di Milano . Un Treno regionale delle ferrovie Trenord, pieno di pendolari, partito da Cremona e diretto a ...

Treno deragliato vicino a Milano - TUTTI I VIDEO : LA PM: 'Treno MOLTO AFFOLLATO, IPOTESI SULLE CAUSE TUTTE AL VAGLIO' PASSEGGERO: 'VAGONE SALTAVA E DESTRA E A SINISTRA'' I VIGILI DEL FUOCO TRA I VAGONI SCHIACCIATI IL RACCONTO DELL'INVIATO PAURA TRA I ...

Treno deraglia a Milano : 3 morti e 100 feriti : Le vittime sono tutte donne. Il convoglio della Trenord, partito da Cremona, era diretto alla stazione Porta Garibaldi del capoluogo lombardo. Il questore: individutao cedimento strutturale alla ...

Treno deragliato a Milano - le tre vittime sono tutte donne : i nomi : sono tre donne le vittime del deragliamento di un convoglio di Trenord avvenuto questa mattina all'altezza di Seggiano di Pioltello , Milano, . sono Pierangela Tadini , 51enne originaria di Caravaggio ...

Deraglia treno regionale alle porte di Milano. Si contano le vittime : Tre donne hanno perso la vita nell' incidente ferroviario avvenuto stamane alle porte di Milano , mentre si contano 5 feriti molto gravi e 46 persone ricoverate negli ospedali della zona. Bilanci che ...

Deraglia treno a Milano - tre morti e 5 feriti gravi “Un boato - poi si sentivano solo pianti e urla” : «Prima abbiamo sentito un grande rumore di ferraglia sotto il vagone, di sassi, di qualcosa che si muoveva, poi il treno ha cominciato a sbandare fortissimo, sembrava di stare su un ottovolante. Le luci si sono spente, fuori era ancora buio e non si capiva più niente. Nel vagone la gente ha cominciato a urlare,a piangere, io mi sono abbracciata a L...

Treno deraglia a Milano - la rotaia che ha ceduto stava per essere sostituita : La rotaia che ha ceduto sulla linea Cremona-Milano stava per essere sostituita. In quel tratto erano in corso lavori di manutenzione. Lo prova una fotografia scattata esattamente nel punto in cui è ...

Treno deragliato a Milano - soccorsi finiti : tre vittime e cento feriti. Si sospetta cedimento del binario : Un'ipotesi su cui sono già a lavoro i tecnici che si occupano della rete e che spiegherebbe come i primi convogli del Treno pieno di pendolari non siano deragliati. Il convoglio è uscito regolarmente ...

Milano - deragliato treno proveniente da Cremona : morte tre donne - 5 feriti gravi - 'Sotto accusa i binari' : Incidente ferroviario a Pioltello , in provincia di Milano . Il treno trenord 10452 proveniente da Cremona è deragliato alle 6:55 poco prima di arrivare alla stazione di Lambrate. Il convoglio sembra ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : “Sassi spaccavano i finestrini - vedevamo scintille” : “Sono stata davvero fortunata, mi sento miracolata: mi sono trovata sull’unica carrozza dove non ci sono stati feriti. Poi quando sono scesa ho visto che era successo un disastro tutto intorno a noi“: lo ha raccontato Marcella, impiegata di 45 anni che questa mattina si trovava a bordo del treno deragliato nei pressi di Pioltello (Milano). “Sono partita questa mattina alle 6.43, da Treviglio, come faccio tutti i giorni. ...

Treno deragliato a Milano : morte 3 donne - 5 gravi | Rfi : cedimento strutturale dei binari - scambi ok : Provvisorio il bilancio della sciagura avvenuta questa mattina a Pioltello dove è deragliato un Treno pendolari in arrivo da Cremona e diretto a Milano

**Incidente treno : oggi alle 16 a Milano vertice interistituzionale** : Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Si svolgerà alle 16 di oggi pomeriggio, a Milano, un vertice interistituzionale al quale parteciperà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. Dopo l'incidente accaduto questa mattina pochi minuti prima delle 7 sulla linea Milano-Cremona, Delrio è in

