Milano | deraglia un treno di pendolari | 3 vittime e 46 feriti

Milano - deraglia treno : morte 3 donne : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Mancavano tre minuti alle sette del mattino quando un treno, un convoglio trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a ...

Deraglia il treno del mattino Cremona-Milano. 3 donne morte - più di 100 pendolari feriti : Partito con 300 pendolari a bordo, è Deragliato intorno alle sette di mattina a Pioltello. I vagoni centrali hanno urtato i pali e si sono ripiegati su se stessi

Milano - treno pendolari deragliato a Pioltello/ Incidente Trenord - video : messaggio del Papa (ultime notizie) : Milano, treno trenord deraglia nella mattinata in prossimilità di Seggiano di Pioltello. A bordo un grande numero di pendolari verso il lavoro, almeno 3 morti e 100 feriti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:23:00 GMT)

Milano - treno deragliato : chi sono le tre donne morte : Le tre donne rimaste uccise tra le lamiere del treno di trenord deragliato stamattina alle 6.57 a Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano sono Pierangela Tadini , 51enne originaria di Caravaggio ...

Treno deragliato a Milano : morte tre donne - cinque gravi | Trovato un pezzo di binario rotto lungo 23cm - Live : Le tre vittime sono Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio e Ida Milanesi, 61 anni, originaria di Caravaggio (Bergamo) e radioterapia dell’istituto neurologico Besta di Milano

Milano - treno deragliato. Famigliari delle vittime di Viareggio : “Anti deragliamento obbligatorio”. Ansf : “L’Europa non vuole” : È un dispositivo anti-deragliamento, del quale si è parlato – e tanto – dopo la strage di Viareggio. E infatti oggi tra i primi a intervenire in giornata sono stati propri i familiari delle vittime dell’incidente del 2009: “Bisogna renderlo obbligatorio”. Un sistema di sicurezza in più, sulla cui efficacia non tutti concordano. Ma che anche Trenitalia ha sperimentato negli anni. Il convoglio di trenord deragliato ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : neurologa del Besta tra le vittime - “curava i malati come parenti” : “Ida era amatissima, una delle figure più rappresentative del reparto. Per tutti noi era un esempio di dedizione al suo lavoro ai suoi malati, perché più di chiunque altro si prendeva a cuore ogni singolo caso come se riguardasse un suo parente“. L’abnegazione, il grande amore per la professione e per i pazienti, sono le doti che di Ida Maddalena Milanesi – 61 anni, fra le 3 vittime della tragedia ferroviaria di questa ...

Treno deragliato a Milano oggi - cosa sappiamo su dinamica e cause : Milano, 25 gennaio 2018 - Ci vorrà tempo per chiarire l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato all' incidente ferroviario di oggi nel Milanese, dove un Treno è deragliato , causando tre vittime, ...

Milano - treno di Trenord deragliato. Il tecnico : “Così si è rotto il binario. Una serie di difetti - forse anche nei lavori” : L’ipotesi più probabile è una “cattiva realizzazione della giuntura” dei due pezzi di rotaia accoppiata al “martellamento” per un “difetto di rincalzatura del binario”. Per questo si sarebbe staccata quella lastra di 23 centimetri nella parte superiore della rotaia causando l’incidente ferroviario all’altezza di Pioltello che ha provocato 3 morti e 46 feriti, 6 dei quali gravi: una serie di ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : sequestrata la ‘scatola nera’ : E’ stata sequestrata la ‘scatola nera’ del treno che è deragliato stamani nel Milanese. Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sono stati sequestrati anche i vagoni, l’intera area in cui è avvenuto il deragliamento, oltre a tutti i documenti che riguardano la manutenzione e i lavori su quel tratto di binari. Nell’inchiesta sarà decisiva una super consulenza affidata dai pm a due esperti ...

Milano - deraglia un treno di pendolari : 3 morti e 46 feriti gravi : L’incidente tra Pioltello e Segrate, si temono altri morti. Il convoglio era partito da Cremona ed era diretto a Porta Garibaldi. A bordo almeno 350 persone. Estratti tutti i feriti. Aperta inchiesta. Il 23 luglio scorso, un altro treno di trenord era parzialmente uscito dai binari proprio a Pioltello.|Il questore: «Cedimento dei vagoni»|(

Milano - treno deragliato a Pioltello : il racconto di superstiti e dei medici : “Quando ho sentito che il treno vibrava tanto, ho azionato subito il freno ma era gia’ troppo tardi, era gia’ fuori dai binari”. E’ questo, in sostanza, il primo racconto reso agli investigatori dal macchinista che guidava il treno deragliato stamani nel Milanese. Un incidente “Eventi di questo tipo hanno un impatto drammatico anche su di noi che li gestiamo”, racconta Marzia Spessot, medico del San ...

Treno deragliato a Milano : il cedimento della rotaia e la drammatica telefonata Video : Un cedimento strutturale di una rotaia avrebbe determinato il deragliamento del #Treno regionale 10452 Cremona-#Milano Porta Garibaldi. La problematica si è verificata a trecento metri dal luogo del tragico incidente e non allo scambio come si era ipotizzato in un primo momento. A causare il sinistro sarebbe stato il cedimento di un binario che stava per essere sostituito. Nel tratto interessato [Video] dal deragliamento erano in corso dei ...

