Milano | 4 morti e numerosi feriti nell' incidente ferroviario video

Treno deragliato a Milano: 3 morti, 5 feriti gravi | Rfi: cedimento strutturale dei binari, scambi ok Ancora provvisorio il bilancio della sciagura avvenuta alle sette questa mattina a Pioltello dove è deragliato un Treno pendolari in arrivo da Cremona e diretto a Milano.