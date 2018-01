Milan | ag Gomez allo scoperto | “Ridono tutti del Milan Siamo stati trattati…”

Milan - duro attacco dell'ag. di Gustavo Gomez : 'Tutti ridono della situazione dei rossoneri. È tutto improvvisato' : Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan. Noi siamo stati trattati malissimo, senza motivo. I ...

Milan : ecco perché non si sblocca con il Boca Juniors per Gomez : Secondo quanto rimarca la Gazzetta dello sport, il Boca Juniors non è ancora arrivato ad offrire i 7 milion i di euro chiesti dal Milan per liberare Gustavo Gomez.

Calciomercato Milan - lite Gomez-Milan? : Calciomercato Milan, Mirabelli smentisce tutto Sono arrivate ieri sera le parole di Mirabelli sul caso Gomez, che era scoppiato qualche ora prima. Secondo alcune fonti, il Ds del giocatore e il giocatore stesso avevano discusso animatamente con la società rossonera, tantè che in Argentina girava voce, che il giocatore avesse rotto i rapporti col Milan. Niente di tutto ciò è mai successo, almeno secondo le parole di Mirabelli, in un post su ...

Milan - Gomez non si è allenato : Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport , Gustavo Gomez non si è allenato oggi a Milanello per ragioni fisiche, con il calciatore ancora tuttavia al centro della trattativa che potrebbe portarlo a vestire la maglia del Boca Juniors.

Milan - Mirabelli : 'False le voci di un litigio con l'agente di Gomez' : 'In merito alle voci di un litigio con l'agente di Gustavo Gomez, ci tengo a precisare che sono completamente false. Sulle trattative di mercato in essere, in questo momento concentrate sulle uscite, ...

Milan - Boca-Gustavo Gomez : c'è una deadline : Gustavo Gomez è sempre nel mirino del Boca Juniors . Come ricorda la Gazzetta dello Sport , in Argentina il mercato chiude giovedì, quindi tutti i giocatori prelevati dopo quella data possono giocare solo in coppa ma non in campionato. Se gli Xeneizes vogliono il difensore del Milan ,...

Milan - momenti di tensione fra Mirabelli e l'agente di Gomez : un vetro in frantumi : ROMA - Quella di ieri è stata una giornata incandescente in casa Milan . Secondo quanto riportato da TyC Sports sarebbe andato in scena un duello rusticano fra il ds Massimiliano Mirabelli e Augusto ...

Gomez-Milan - volano le sedie : Rottura totale tra Gustavo Gomez e il Milan. Il giocatore non trova spazio alla corte di Gennaro Gattuso e vuole andare al Boca Juniors, ma il club rossonero non è convinto dall'offerta argentina, ...

Milan - Gomez punta i piedi per il Boca. In ballo due giorni e due milioni : Per tutte le squadre del mondo, la scelta di Gomez, deciso a firmare solo con il Boca. Per gli argentini, il tempo: il mercato a Buenos Aires chiude giovedì sera, tra tre giorni. I giocatori ...