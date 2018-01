Migranti | Corte di Giustizia Ue | No alla perizia psicologica

Migranti rimpatriati in Sudan - la corte europea accoglie il ricorso : La corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso contro l’espulsione dall’Italia di cinque Sudanesi che rischiano la persecuzione nel loro paese. Leggi

Rimpatri di massa - la Corte europea dei diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei Migranti sudanesi : Era il 24 agosto 2016 quando 40 cittadini sudanesi, fermati dalla polizia a Ventimiglia, vennero espulsi e Rimpatriati a seguito di un accordo di cooperazione firmato dal capo della Polizia Gabrielli ...

Rimpatri di massa - la Corte europea dei diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei Migranti sudanesi : In 40 furono fermati a Ventimiglia nell'estate 2016 e riportati in Sudan dopo un accordo tra Gabrielli e il capo della polizia di Khartoum

Corteo pro Migranti : "Casa e lavoro". E lo shopping dei romani va in tilt : Roma - 'Vogliamo casa, lavoro e permesso di soggiorno'. Questo lo slogan ricorrente del Corteo Diritti senza confini che ieri ha nuovamente paralizzato per il centro di Roma. È proseguito così un ...

