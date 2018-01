Meteo | tempo in peggioramento | ecco la perturbazione atlantica Arriva la pioggia

Previsioni Meteo : bel tempo ma solo per poco - intensa perturbazione atlantica in arrivo! : Qualche ora di bel tempo grazie all'alta pressione, occhio da venerdì, nuova perturbazione atlantica in arrivo! Torna il maltempo. Previsioni meteo/ Gli ultimi refoli freddi provenienti da nord-est...

Allerta Meteo - Domenica estrema sull’Italia : forte vento dalle Alpi alla Sicilia - caldo anomalo al Nord e maltempo al Sud [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - alla fine sarà comunque una Domenica di maltempo al Sud : vento forte e piogge intense - tutti i DETTAGLI : 1/15 ...

Meteo - le previsioni del tempo per oggi venerdì 19 gennaio : La perturbazione in transito sull'Europa centrale è in lento movimento verso est/sud-est e determina condizioni di instabilità su parte delle aree alpine più prossime al confine e farà affluire sul...

Previsioni Meteo : scatta l'allerta maltempo - previsti gelo e burrasca : L'inverno entra sempre di più nel vivo. Abbandonato il 2017, la stagione fredda e gelata sta colpendo l'intera penisola senza lasciare superstiti anche in questo gennaio 2018. Temperature rigide, neve, ma soprattutto pioggia e vento fortissimi. Sono questi i principali nemici degli italiani. L'Italia è stretta nella morsa dell'inverno 1226 interventi. Nello specifico: 385 in Toscana, 267 in Campania, 215 in Sardegna, 214 nel Lazio e 145 in ...

Maltempo Calabria : situazione Meteo in miglioramento - al via la conta dei danni : Dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno provocato danni e disagi in Calabria, la situazione è ora in netto miglioramento: squadre di tecnici e volontari, con il coordinamento della Protezione civile regionale, stanno operando per la conta dei danni nei centri più colpiti come a Mesoraca, dove un uomo ha perso la vita precipitando al suolo, dopo essere salito sul tetto di un’abitazione per verificare i danni provocati dalle ...

Meteo - maltempo nel weekend : pioggia e neve : Forte ondata di maltempo nel weekend in Sicilia. I metereologi annunciano l'arrivo di pioggia e neve a bassa quota.

Previsioni Meteo - tempo pazzo. Gelate al Nord - 15° al Sud : Roma, 16 gennaio 2018 - Previsioni meteo all'insegna della variabilità sull' Italia , attualmente situata al confine tra una perturbazione atlantica e un'area di alta pressione : il risultato sono i ...

Meteo Protezione Civile domani : netto miglioramento del tempo : Nella giornata di domani avremo un netto miglioramento delle condizioni Meteo sull'Italia. Vediamo il bollettino redatto dalla Protezione Civile: Previsioni Meteo Giovedì 18 Gennaio...

Meteo - maltempo al Nord : crollo delle temperature nel weekend : Arriva il maltempo sul Nord Italia. Scatta l'allerta mareggiate e venti di burrasca. Allarme nevicate sopra i mille metri. È questo il quadro che si sta delinenado sulla Penisola con diversi danni soprattutto in Piemonte. Disagi anche sulla rete stradale con la chiusura per bufera delle statali 36 dello Spluga e 21 della Maddalena. Nel Nord-ovest le raffiche di vento hanno raggiunto i 200km orari. Interrotti anche i collegamenti con le ...

Allerta Meteo Campania : avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte ...

Allerta Meteo Sicilia : domani 13 Gennaio rischio temporali : Prosegue anche domani l’Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse nell’Isola valido fino alle 24 di domani. In particolare, l’Allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali. L'articolo Allerta meteo Sicilia: domani 13 Gennaio rischio temporali sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : attenzione al violento temporale in atto sullo Stretto di Messina [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo provocato dal ciclone che dal basso Tirreno si sta portando sul mar Jonio diventa sempre più intenso in serata al Sud Italia. attenzione al forte temporale in formazione sullo Stretto di Messina: negli ultimi minuti ha già scaricato 11mm di pioggia a Fiumedinisi, nel messinese jonico, e si sta ingrossando verso il reggino. Intanto proprio nel reggino tra Scilla e Villa San Giovanni si sta formando un altro ...