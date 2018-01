: Messaggi hot su WhatsApp del professore all'alunna quindicenne: i retroscena - giuseppe_alto : Messaggi hot su WhatsApp del professore all'alunna quindicenne: i retroscena - news_rimini : #News #Rimini: Professore invia messaggi hot sul cellulare di una studentessa - News24web : Studentessa riceve messaggi hot dal professore - vincenzocacace4 : Rimini, prof invia audio hot a studentessa 15enne. I messaggi arrivano sui telefoni delle mamme l'articolo non dice… - infoitinterno : Messaggi hot alla studentessa su Whatsapp, preside denuncia prof alla Polizia (Romagna Noi) -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Le liti tra le compagne di classe e quei pettegolezzi che circolavano con insistenza da giorni. Un amore proibito nato tra i banchi di scuola che è arrivato fino all’orecchio delle mamme. Nel caso in questione i protagonisti non sono due adolescenti ai primi amori ma un’ed un insegnante di un istituto superiore di Riccione. Unaromagnola ha perso la testa per quell’uomo affascinante ma tanto più grande di lei. Tra i due c’erano qualcosa di più di un sentimento platonico, come è emerso daivocali che il quarantacinquenne inviava sualla studentessa. In uno di questi ilchiedeva esplicitamente alla giovane di dimostrare con i fatti il suo amore. ‘Fammi vedere quello che sai fare’. Al termine di ogni conversazione l’uomo raccomandava all’di non dire nulla. La relazione durava già da un po’ di tempo e, probabilmente, sarebbe proseguita ...