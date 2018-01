Mercato | il Genoa spinge per Bessa | c' è Rigoni per il Verona

CalcioMercato Genoa - tre acquisti per Ballardini : due contratti depositati ed un colpo a centrocampo : 1/11 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

CalcioMercato Juventus - bonus e contropartite : c'è l'accordo per Pellegri ma rimane al Genoa : TORINO - Pietro Pellegri non è ancora un giocatore della Juventus . Però manca poco, giusto il tempo che i bianconeri e il Genoa trovino l'accordo definitivo sui bonus e le eventuali contropartite ...

CalcioMercato - affari Genoa-Verona : tanti calciatori pronti a cambiare maglia : Ultimi giorni di Calciomercato, in particolar modo due squadre molto attive sono Genoa e Verona, tanti affari pronti ad essere chiusi. Il club del presidente Preziosi ha chiuso per una doppia trattativa in entrata, si tratta di Bessa e Caracciolo che saranno presto agli ordini dell’allenatore Ballardini mentre secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe fare percorso inverso invece il centrocampista Rigoni. Ma non ...

CalcioMercato Genoa - novità clamorose sul futuro di Criscito : le ultime : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, una buona prestazione da parte della squadra di Ballardini contro una squadra nettamente più forse. Gli ultimi giorni di Calciomercato si preannunciano scoppiettanti, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Genoa prova a chiudere per il ritorno di Criscito già a gennaio, senza ...

CalcioMercato Juventus - vicino uno scambio last minute con il Genoa Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo; il club bianconero, infatti, sta per trovare l'accordo per Emre Can, forte centrocampista tedesco di origini turche di proprieta' del Liverpool. Il giocatore ha il contratto in scadenza al termine della stagione e dovrebbe accasarsi in bianconero a giugno il tecnico dei Reds Jurgen Klopp vorrebbe infatti tenerlo fino alla fine del campionato. Un altro obiettivo della Juventus, invece, è ...

CalcioMercato - tutte le trattative del giorno : colpo Napoli - l’Inter vende - Toro scatenato - doppio innesto Genoa : Calciomercato, tutte le trattative del giorno – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un ...

CalcioMercato Juventus - Pellegri è tuo : cifre e retroscena - così i bianconeri si sono assicurati il baby talento del Genoa : Calciomercato Juventus che fa registrare l'affare Pellegri: i bianconeri hanno chiuso per il baby talento del Genoa. cifre e retroscena dell'affare LaPresse/Tano Pecoraro Accelerata decisiva, con la ...

A Torino il calcioMercato si accende : novità attorno ad Acquah (e non solo) - asse col Genoa? : Il calciomercato in casa Torino sembra essersi improvvisamente risvegliato. Il club granata si appresta a completare diverse operazione in questa settimana che chiuderà la sessione invernale. In primis il Toro si appresta a cedere Sadiq, praticamente inutilizzato in questa stagione e promesso sposo del Nac Breda. Si continua inoltre a lavorare all’acquisto di Donsah, con il Bologna che potrebbe essere interessato ad uno scambio con Obi, ...

CalcioMercato - tutte le trattative del giorno : Genoa scatenato in entrata ed uscita - colpo Napoli e sorprese del Torino : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative caldissime. Napoli alle prese con un’intensa trattativa per portare alla corte di Sarri il terzino Grimaldo in forza al Benfica. L’affare sembra viaggiare spedito verso la conclusione, sulla base di un accordo da 25 milioni di euro. Le parti sembrano essere molto vicine e dunque a giugno Sarri potrebbe avere un terzino sinistro in più in rosa. Questo approdo a cifre molto elevate spaventa un po’ i ...

CalcioMercato Genoa - che annuncio di Preziosi : si lavora ad un colpo amato dai tifosi : Dopo la sconfitta rimediata con la Juventus all’Allianz Stadium, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo l’infortunio di Giuseppe Rossi: “Infortunio? Non me lo aspettavo francamente. La sfortuna continua per questo ragazzo e mi dispiace tantissimo. Perché oltre che ad essere un campione, è un ragazzo per bene. L’infortunio è un problema muscolare che non ha nulla a che ...

Pellegri alla Juventus?/ CalcioMercato news - il Genoa chiede 30 milioni : si tratta : Pietro Pellegri piace molto alla Juventus e in questa sessione di Calciomercato i bianconeri potrebbero affondare il colpo per il giovane attaccante del Genoa, per poi lasciarlo in prestito(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:15:00 GMT)