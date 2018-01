Mercato : Dzeko ancora della Roma. Il City punta Griezmann - Gabigol al Santos : ROMA - Il trasferimento di Edin Dzeko al Chelsea si sta inaspettatamente complicando. Il centravanti bosniaco e il club londinese non riescono ancora a trovare l'intesa. Parti ferme sulle rispettive ...

Dzeko al Chelsea?/ CalcioMercato Roma - manca l’intesa con i Blues : il bosniaco sogna gli Usa : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 19:15:00 GMT)

DZEKO AL CHELSEA?/ CalcioMercato Roma - manca l’intesa con i Blues : Stanic - 'l'operazione va fatta' : DZEKO al CHELSEA? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Dzeko al Chelsea?/ CalcioMercato Roma - manca l’intesa con i Blues : Mirabelli si inserisce : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:49:00 GMT)

CalcioMercato Roma - Monchi alza il prezzo per Dzeko : Roma, 25 gennaio 2018. Ieri sera la Roma ha chiuso con un pareggio la gara contro la Samp , il recupero di un match saltato per il maltempo lo scorso settembre. A regalare il pareggio ai giallorossi ...

DZEKO AL CHELSEA? / CalcioMercato Roma - si pensa già al sostituto : in arrivo Sansone? : DZEKO al CHELSEA? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:34:00 GMT)

Dzeko al Chelsea?/ CalcioMercato Roma - l’agente del bosniaco attende il visto per volare in Inghilterra : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:20:00 GMT)

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA : l’Inter punta Pastore - proposto alla Juventus Fernandes del PSV - Dzeko si avvicina al Chelsea : Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di giovedì 25 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

CalcioMercato Roma - Monchi : 'Dzeko? Offerte non interessanti' : Noi stiamo continuando per la nostra strada, la Roma come tutti i club del mondo ascolta, le Offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo '. Ma per la Roma ci saranno colpi in entrata? ' Stiamo ...

Dzeko e Emerson al Chelsea?/ CalcioMercato Roma : manca l'accordo tra il bosniaco e i blues : Dzeko e Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i blues. Il fair play finaziario dietro alla maxi cessione?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:26:00 GMT)

DZEKO E EMERSON AL CHELSEA?/ CalcioMercato Roma : il fair play finanziario dietro alla maxi cessione? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il fair play finaziario dietro alla maxi cessione?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:59:00 GMT)

Dzeko e Emerson al Chelsea?/ CalcioMercato Roma : l'agente del bosniaco in procinto di volare a Londra : Dzeko e Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. l'agente quasi pronto a partire per Londra.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:42:00 GMT)

DZEKO E EMERSON AL CHELSEA?/ CalcioMercato Roma : il bosniaco attende il match con la Samp per l'annuncio? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il bosniaco vuole aspettare giovedi per l'annuncio?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:24:00 GMT)

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 24 gennaio in DIRETTA : Dzeko ed Emerson verso il Chelsea - Inter forte su Pastore - Mascherano all’Hebei : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 24 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, martedì 23 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...