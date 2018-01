Mercato | Chelsea-Dzeko si decide | Pastore vuole l' Inter

Chelsea - Conte si sfoga : 'Non decido io sul Mercato ' : LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte e il Chelsea appaiono sempre più lontani, condannati - almeno fino al termine della stagione - ad una convivenza forzata. Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Lega, ...

DZEKO AL CHELSEA? / Calcio Mercato Roma - si pensa già al sostituto : in arrivo Sansone? : DZEKO al CHELSEA? Calciomercato Roma : manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:34:00 GMT)

