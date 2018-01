: #BreakingNews Meloni: o vinciamo noi o sarà il caos - CybFeed : #BreakingNews Meloni: o vinciamo noi o sarà il caos - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni sprona il centrodestra: «O vinciamo noi o sarà il caos» - Giorgia Meloni non ha dubbi: “O vince il c… - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni sprona il centrodestra: «O vinciamo noi o sarà il caos» - Giorgia Meloni non ha dubbi: “O vince il c… - farro50farro : Giorgia Meloni sprona il centrodestra: «O vinciamo noi o sarà il caos» - Secolo d'Italia - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni sprona il centrodestra: «O vinciamo noi o sarà il caos» - Giorgia Meloni non ha dubbi: “O vince il c… -

"O vince il centrodestra, che è l'unica tra le tre compagini in campo a poter ottenere una maggioranza, oil. Non c'è un'altra soluzione". Lo ha detto ad Agorà la leader di Fratelli d'Italia Giorgia.I 5 Stelle "non hanno voti per andare al governo e il Pd sta in caduta libera" "Tajaniil candidato di FI, non il candidato di FdI", spiega Maloni che ribadisce di far "campagna per poter arrivare io a presidente del Consiglio dei ministri. Gli italiani sceglieranno la proposta che li convince di più".(Di giovedì 25 gennaio 2018)