Medicina | ecco come tenere la schizofrenia sotto controllo in 4 mosse

Ecco le principali scoperte della Medicina nel 2017 : Con tanti nuovi farmaci, terapie, intuizioni e sperimentazioni che arrivano da tutto il mondo, non è facile fare una classifica. Ma con la fine dell'anno ormai alle porte un tentativo è d'obbligo. ...

Medicina - ecco gli effetti degli abusi sessuali sulla salute fisica dei bambini vittime di violenza : Per anni gli scienziati e i dottori hanno documentato i notevoli effetti psicologici sui bambini vittime di abusi sessuali. Ora Pascale Vézina-Gagnon, studentessa ricercatrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Montréal, nella sua tesi dottorale ha esaminato l’impatto fisico degli abusi. Nella sua ricerca, Vézina-Gagnon ha esaminato due gruppi: uno di 882 bambini che sono stati vittima di abusi sessuali e un gruppo di altri 882 ...

Medicina - ecco come viene usata l’intelligenza artificiale per identificare batteri in maniera veloce e precisa : Secondo i microbiologi del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), i microscopi potenziati dall’intelligenza artificiale (AI) potrebbero aiutare i microbiologi clinici a diagnosticare infezioni del sangue potenzialmente letali e migliorare le probabilità di sopravvivenza dei pazienti. Il sistema automatizzato potrebbe sopperire all’attuale carenza di microbiologi altamente specializzati, che è destinata a peggiorare quando il 20% dei ...

Medicina - al 70% dei pazienti del pronto soccorso non viene data la giusta priorità : ecco come un videogioco può migliorare l’euristica di un dottore : Secondo un esperimento condotto dall’University of Pittsburgh School of Medicine, giocare ad un videogioco che include un fittizio medico del pronto soccorso che tratta pazienti con gravi traumi è meglio della formazione tradizionale attraverso testi per preparare veri dottori a riconoscere i pazienti che hanno bisogno di livelli di cure più elevati. I risultati resistono nonostante i dottori assegnati al videogame si sono divertiti meno di ...

Obesità : il ruolo della Medicina preventiva e potenziativa - ecco perché è importante : L’OBESITA’ IN ITALIA – Il 38% degli Italiani è in sovrappeso e un altro 11% è francamente obeso. In pratica metà della popolazione italiana ha un peso superiore a quello ottimale. I bambini dagli 8 ai 12 anni hanno una prevalenza di Obesità pari al 12% e una prevalenza di sovrappeso pari al 24%. Siccome un bambino obeso ha 80 probabilità su 100 di rimanere tale anche in fase adulta, curare i bambini significa aiutare gli adulti di ...

Medicina Estetica - tatuaggi : ecco le tecniche per la rimozione - i costi e le problematiche : La percentuale di successo nella rimozione, grazie ai laser di ultima generazione e alla combinazione delle tecniche, è salita fino al 75-80%. Pur tuttavia soltanto il 38% dei casi non mostra alcuna traccia del pigmento mentre il 62% dei casi presenta comunque alterazioni della tessitura della pelle, zone ipocromiche, residui di pigmento. IL CONGRESSO ICAMP 2017 – Se n’è parlato durante il Congresso Internazionale ICAMP 2017, che si è svolto ad ...

Medicina - TP53 il gene più popolare del genoma umano : ecco la ‘top ten’ : Anche fra i geni umani esistono quelli più popolari. Cercare i ‘pezzetti’ di Dna più spesso protagonisti degli studi scientifici emerge chiaramente una ‘top ten’ pubblicata su ‘Nature’ da Peter Kerpedjiev, un ingegnere e bioinformatico della Harvard Medical School di Boston che ha sfruttato per la sua ricerca i dati della Us National Library of Medicine su ‘PubMed’: ogni studio contiene tag ...

Medicina Estetica : il 30% non è soddisfatto del trattamento - ecco le nuove linee guida europee : Ritocchi low cost, trattamenti acquistabili su internet, personale non qualificato: dietro queste tre macro categorie si nascondono tutte le principali insidie della Medicina Estetica. La possibilità di essere raggirati o di andare incontro a problematiche post intervento, anche irreversibili, sono altissime: secondo gli ultimi dati ICAMP il 30% degli italiani si dichiara insoddisfatto del trattamento trovato sul web. È per questo che si ritiene ...