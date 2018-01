Medicina | Bayer | un rapporto dell’FDA conferma nuovamente il profilo di sicurezza ed

: Bayer e Regione Toscana: siglato un protocollo per la ricerca - Affaritaliani.it - ToscanaTweets : Bayer e Regione Toscana: siglato un protocollo per la ricerca - Affaritaliani.it - TrueCompanyAdv : RT @Affaritaliani: “Skylls for the future”: focus su innovazione e malattie femminili #Bayeritalia #donna #13gennaio / Leggi: -

(Di giovedì 25 gennaio 2018) Ildella statunitense Food and Drug Administration (FDA) pubblicato su “Pharmacoepidemiology & Drug Safety”ildied efficacia di rivaroxaban in pazienti con Fibrillazione Atriale (FA). Ilriguarda i risultati dell’analisi condotta sui dati sanitari, in formato elettronico, inseriti nel programma distatunitense Mini Sentinel, relativi a un’ampia popolazione di pazienti, oltre 115.000, a cui è stato prescritto rivaroxaban o warfarin. Per esaminare ladi entrambi i prodotti, sono state valutate le percentuali di sanguinamento gastrointestinale, ictus ischemico ed emorragia intracranica in persone con Fibrillazione Atriale. I risultati dello studio – parte del programma di sorveglianza attiva sulladei farmaci– hanno rilevato che un minor rischio di ictus ischemico ed emorragia ...